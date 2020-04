Leslye Lazo, congresista de Acción Popular, fue hospitalizada tras presentar un cuadro de neumonía a causa del coronavirus (COVID-19) que contrajo, y anunció el último martes por redes sociales.

Según informó El Comercio, la legisladora precisó que se encuentra estable, pero que su esposo Julio Chávez, quien también es alcalde de San Martín de Porres, tiene un cuadro de gravedad mayor.

“Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, dijo al diario local.

De acuerdo a lo declarado por Lazo el último martes, ya se encontraba con neumonía, pero permanecía aislada en su vivienda, junto a su cónyugue.

A pesar de continuar internada, la acciopopulista precisó que está mejorando y no ha llegado a una situación crítica, por lo que no ha necesitado de un ventilador mecánico.

“Podríamos decir que sí (estoy evolucionando favorablemente). La neumonía significa que tengo los pulmones muy inflamados, pero no ha avanzado más. No he necesitado el respirador mecánico”, señaló.

Alcalde de San Martín de Porres con cuadro de gravedad

No obstante, Leslye Lazo informó que el burgomaestre Julio Chávez se encuentra en un cuadro de gravedad de la enfermedad. Preisó que los síntomas permanecen constantes en él.

"Tiene una gravedad mayor en estos momentos. (...) Él está hospitalizado, está utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre”, puntualizó la congresista.