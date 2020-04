El congresista Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso, dio positivo para el coronavirus (COVID-19) tras someterse a dos pruebas rápidas el último miércoles en el Parlamento, tras conocerse los primeros casos de contagio.

El también portavoz de la bancada confirmó para La República el hecho, asegurando que está cumpliendo con todas las disposiciones que el Ministerio de Salud ha dado para controlar la propagación de la enfermedad.

“Lo tomo con responsabilidad, es mi deber cumplir con las disposiciones a todos los que salen en positivo. En mi caso es asintomático, aún no tengo ningún síntoma, pero el resultado fue positivo en la prueba de anoche. Estoy en total y absoluto aislamiento”, declaró para este diario.

Meléndez sin síntomas de coronavirus

El parlamentario además informó que su esposa y su hijo no han contraído el virus, que hasta el momento ha generado 4342 casos de contagio confirmados y 121 muertos en el Perú.

Fernando Meléndez informó que lo ideal es que le tomen la prueba molecular porque su caso es asintomático, pero que los profesionales de la salud le han indicado que ya con dos confirmaciones en pruebas rápidas lo más probable es que en la molecular se repita el resultado.

“Estoy tranquilo en la salud, aún no muestra síntomas. Estoy bien. (...) Yo estoy en cuarentena, cumplimento el aislamiento. Estoy cumpliendo al pie de la letra con las indicaciones”, reafirmó.

No obstante, resaltó que si hasta el día lunes no presenta los síntomas de la enfermedad, solicitará someterse a la prueba molecular para descartar el contagio. Aún no se le han recetado medicamentos.

Meléndez viajó a Iquitos

El congresista con COVID-19 precisó que a fines de marzo viajó a Iquitos, segundo departamento con la mayor cantidad de casos de contagio y del que es representante, y luego retornó a Lima.

Además, resaltó que su ruta diaria siempre ha sido de su vivienda en Jesús María a la sede del Congreso, institución que hasta el momento se han reportado tres casos más.

Cabe resaltar que esta institución permitió las reuniones presenciales como para la Junta de Portavoces y sesiones plenarias, sosteniendo que no existen los mecanismos para una reunión virtual.

“A Iquitos, siendo la región más vulnerables y el avance del contagio es tan vertiginoso, mi mensaje es que cumplan las medidas cumplan las medidas que el Gobierno ha dado. Pero sobretodo, que cumplan el aislamiento social obligatorio es una medida que hoy nos permite protegernos todos”, recomendó a su tierra de origen.

“Difusión del caso es positivo”

Por otro lado, la parlamentaria Carmen Omonte, de la misma bancada, consideró que es un buen ejemplo que se difunda el caso para alertar a las personas que estuvieron en contacto con Meléndez.

“Al ser vocero titular de la bancada, nuestra solidaridad con él y que pueda hacerle frente al virus y salir adelante. Entiendo que está teniendo todos los cuidados que necesita y que pase todo para bien”, comentó.

Comentó que la mayoría de la bancada de APP ya se había hecho la prueba rápida de descarte del COVID-19. y han salido con resultado negativo.

Fernando Meléndez asistió al último pleno presencial “desconcentrado” en la sede legislativa realizado el 3 de abril, al que asistieron más de 110 congresistas usando los mecanismos para evitar contagios.

Congresista Leslye Lazo anunció el último martes haber contraído el coronavirus. Foto: Facebook,

Las pruebas rápidas comenzaron a darse a los parlamentarios y trabajadores del Congreso de la República, luego que se conozcan dos casos confirmados de coronavirus, de la legisladora Leslye Lazo y de un trabajador de seguridad de la institución.