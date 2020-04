El comentario desatinado de un músico talentoso y popular, pidiéndole a Martín Vizcarra que siga en la presidencia después de 2021, es una buena oportunidad para recordar que no debiera haber ninguna duda, ni razón que lo motive, ni pandemia que lo justifique, para que, al mediodía del 28 de julio de ese año, no esté en Palacio de Gobierno alguien que lo reemplace, lo cual no impide dejar de reconocer que la realización de las próximas elecciones va a ser muy complicada.

“Hace décadas no veía una compenetración tan arraigada como la del pueblo peruano con usted. Le piden que cumpla su palabra de no postular el 2021. Olvídese de eso, su pueblo lo necesita, y eso prima sobre cualquier promesa”, dijo Pedro Suárez Vértiz con mucho entusiasmo pero escasa prudencia, pues para todos debiera ser claro que no debe haber excusas ni afectos para quebrar la constitución.

Las elecciones del año 2021 deben realizarse de todas maneras, incluso contra el viento y marea de una pandemia como el coronavirus que, sin duda, impone muchas restricciones para un proceso electoral que sea ‘normal’.

Una elección implica el desplazamiento de candidatos y electores por todo el país, tanto durante todo el proceso como en el día de la votación, situaciones que van a estar restringidas por el coronavirus en los meses siguientes y, quizá, por un buen tiempo más. Lo usual es que, a más tardar, en el último trimestre del año previo los postulantes ya están sueltos en plaza.

Pero la salud pública no es el único problema para la tarea pendiente. Otro es que se esperaba que la elección 2021 se iba a realizar con nuevas reglas con el fin de reformar la estructura de la política peruana y dejar de tener lo que hoy tenemos, algo que parece que al nuevo congreso le interesa muy poco.

Otro problema tiene que ver con los plazos del proceso. Como ha explicado el experto Fernando Tuesta, la elección implica una serie de hitos que deben cumplirse, empezando con el cierre del padrón electoral este sábado.

El presidente Vizcarra debe convocar a elecciones a inicios de julio, para una elección que se debe realizar, de todas maneras, en abril 2021, contra viento, marea y pandemia, y aunque alguien ‘piense en volver’.