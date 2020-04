La mejor manera de ponerle un freno a la expansión del coronavirus es mediante las pruebas médicas, según Patricia García, por lo que las personas que poseen los síntomas deben ser las primeras en pasar por el test y, posteriormente, los ciudadanos que tuvieron contacto con el posible infectado.

Asimismo, aclaró que es imposible hacer el examen a todos los asintomáticos, pues se tendría que realizar a todo el Perú.

“No está mal, no significa que estemos escondiendo casos, sino que lo más importante en estos momentos es mirar las tendencias”, manifestó.

Para la exministra de Salud, los próximos días son críticos, ya que se descubrirá si se aplanó la curva de contagio del Covid-19 y se tendrá el pico máximo de personas hospitalizadas.

Por otro lado, aseguró que las medidas implementadas han tenido resultados, lo cual se ha demostrado en la cantidad de personas infectadas que no se asemejan a la de otros países.

No obstante, especificó que el sistema de salud no está listo para responder a este tipo de pandemias. Además, añadió que esto no depende solo del Estado, sino también de las actitudes personales.

“El punto es que las personas entiendan que el problema no es a nivel individual, sino de comunidad (...) Lo más importante es que entendamos que el riesgo y la solución está en nosotros”, comentó.

Por último, explicó que la cuarentena deberá terminar cuando la curva de contagio esté lo suficientemente baja para evitar una segunda ola.

“Deberíamos tenerla hasta que la curva esté aplanada. Las economías se pueden recuperar lo que no se salvarán son las vidas”, culminó.

