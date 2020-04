Por: Ángel Páez y María Elena Hidalgo

En el pleno jurisdiccional virtual que el Tribunal Constitucional ha convocado para hoy se resolverán dos demandas, si son adversas al Estado, afectarán el ingreso de recursos en un contexto muy particular: la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La primera demanda 0001-2019-PI/TC está formulada contra el Decreto Legislativo 1419, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para incluir a los negocios de casinos y tragamonedas. Según fuentes relacionadas con el expediente, la acción está promovida entre otros por el empresario más importante del sector, José Sam Yuen.

La segunda demanda 0005-2019-PI/TC es contra el Decreto Legislativo 1314, que faculta a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) a determinar que sean terceros quienes ejerzan labores vinculadas con la emisión electrónica de comprobantes de pago y otros documentos.

Coincidentemente, en ambas causas el ponente es el magistrado José Luis Sardón.

Resoluciones favorables a los demandantes en ambos casos afectarían gravemente no solo la captación de recursos mediante la aplicación de impuestos a los casinos y tragamonedas, sino también a la lucha contra la evasión y la elusión, ya que se golpearía al mecanismo de la emisión electrónica de comprobantes de pago, que es una valiosa herramienta de identificación de delitos, informaron a La República fuentes relacionadas con los dos procesos.

La demanda interpuesta contra el Decreto Legislativo 1419 pretende dejar sin efecto dicha norma que incorpora en el ámbito del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. De proceder, el Estado perdería millones en ingresos, ahora que más los necesita ante la emergencia nacional.

Según fuentes vinculadas con este caso, entre los animadores de esta demanda estaría el empresario José Sam Yuen, propietario de un destacado conjunto de casinos y tragamonedas en la capital, cuyo nombre a resonado recientemente al haber sido señalado como reclutador de falsos aportantes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, entre ellos Javier Bisso López de Romaña. Esta persona, que fue en su momento brazo derecho en los negocios de José Sam, es hermano de la esposa del magistrado José Luis Sardón.

De acuerdo con fuentes del TC, Sardón se pronunciaría a favor de la demanda que beneficiaría a los casinos y tragamonedas, un lucrativo sector empresarial en el que estuvo relacionado su cuñado Javier Bisso, cuando trabajaba para su jefe José Sam, cabeza visible del Grupo Sam, entre cuyos rubros se encuentra el negocio del entretenimiento.

A sola firma

“Sardón está relacionado con el empresario más importante de los casinos en el país, José Sam, por intermedio de su cuñado Javier Bisso. La inhibición no es obligatoria, pero Sardón, por su relación familiar con Bisso, debió hacerlo, sobre todo si va a declarar fundada la demanda”, indicaron las fuentes del TC con conocimiento del caso.

Sardón necesitaría 5 votos para obtener una decisión favorable. Según algunas fuentes, ya contaría con 4. Tendría que convencer al magistrado Carlos Ramos Núñez para alcanzar el número necesario.

Consultado por su relación con el caso, Sardón dijo a La República: “Mi cuñado trabajó con Sam hasta 2013, hace 7 años que ya no tienen nada que ver y es público y notorio que están peleados. Yo no tendría por qué inhibirme en este caso porque no tengo nada que ver. Además, este es un proceso de control abstracto, igual tengo que votar”, dijo

Las casas de juego del señor José Sam Yuen

José Sam Yuen, quien radica en España, controla los casinos Golden Palace y La Hacienda.

También es dueño de Newport Capital, que administra las salas de juegos Tropicana, Magic City, Silver Moon, Hollywood y Copacabana.

Además es propietario de empresas dedicadas al mismo rubro: Gaming Partner, que alquila e importa máquinas tragamonedas; y Gaming & Technology, que produce tecnología, equipos y servicios para la industria del juego.

Fue Jorge Yoshiyama Sasaki quien reveló que José Sam Yuen era un aportante clandestino de Keiko Fujimori. Su exsocio Javier Bisso Lópezde Romaña lo confirmó ante los fiscales del Equipo Especial.