Gobierno busca mayor margen de maniobra ante la emergencia

Por: David Pereda Z. y Diego Quispe

En el Gobierno esperan llegar al pico de la emergencia del nuevo coronavirus la próxima semana, con hasta unos cinco mil peruanos infectados detectados y, grosso modo, 500 pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales, es decir, los casos más graves. Sin embargo, debe contener el riesgo de un posible desborde en la propagación de este virus, como ya lo advierten diversos especialistas.

La presidenta de Comando de Operaciones contra el Covid-19, Pilar Mazzetti, estima que habrá entre 4 y 5 mil contagiados en el punto máximo, según expresó el último domingo en el programa Cuarto Poder, de América Televisión. Y ya días antes, el presidente Martín Vizcarra había mostrado unas curvas de sus proyecciones en que se marcaba un hito de 500 pacientes en UCI. Hasta allí iba la curva con el “segundo martillazo” que anunció que buscarían con nuevas restricciones a la cuarentena general.

Para algunos expertos, hay un problema de subregistro que complica el horizonte del gobierno y del país en la lucha contra la pandemia. Al tener menos casos detectados de los contagiados, el Ejecutivo podría operar con estrecho margen ante la emergencia.

Diversas fuentes del Ejecutivo aseguran tener presente las diversas estimaciones de expertos no solo de su entorno cercano. De hecho, algunas opciones que se toman en Palacio, como decretar aislamiento total en los próximos feriados y las posibles restricciones a partir de las próximas semanas, tendrían que ver que algunas estimaciones poco optimistas.

Casos no descubiertos

Según Apoyo Consultoría, los casos de infectados no descubiertos podrían ser más del doble de lo que se está registrando. “Existe el riesgo (de) que la trayectoria observada de casos confi rmados no refl eje los casos reales de Covid-19. Los casos ocultos podrían ser más del doble de lo observado, ampliando la senda de contagio y difi cultando la contención del virus en el corto plazo. La aparente alta tasa de letalidad estaría señalando este problema”, advierte en un reciente estudio al que accedió La República. En esta evaluación, cerca de 6 mil peruanos ya tendrían Covid-19.

“Es una aproximación de los posibles casos ocultos. Sale de dividir el número de los fallecimientos entre la tasa de letalidad de un estudio publicado en la revista The Lancet (publicación británica especializada en medicina) que corrige por casos ocultos”, explicó Ángel Guillén, director de Analytics de Apoyo Consultoría, que realizó esta proyección.

Este estudio tiene proyecciones menos optimistas que el gobierno cuando vislumbran en punto máximo. Dice que “los casos totales estimados (en un horizonte de un mes) estarían en un rango entre los 5 mil y 10 mil casos, con un esperado de 6.8 mil casos”. Un cuadro que exigiría mayores esfuerzos al Ejecutivo, pues se necesitarían más UCI. Calcula además que “la zona de aplanamiento de la curva se alcanzaría en la primera semana de mayo”, no antes. No obstante, considera que “el pico de nuevos casos infectados podría alcanzarse en la segunda semana de abril”, la que viene.

Faltan pruebas

Por su lado, el médico epidemiólogo Mateo Prochazka, actualmente en Reino Unido, detectó falencias al analizar los datos ofi ciales sobre la atención a la emergencia. Alertó que la evolución de la curva de contagio, de acuerdo con las cifras del Gobierno peruano, daría cuenta de que la cuarentena “no estaría funcionando al cien por ciento”.

“Nuestra pendiente es más bien parecida a Reino Unido, que tuvo difi cultades para brindar acceso amplio a pruebas en el primer mes”, decía en Twitter el último viernes 3.

Luego de varios días alertando sobre la poca cantidad de pruebas para detectar el virus que se aplicaban en nuestro país, el último lunes 6 Prochazka resaltaba que se estaría mejorando.

“Muy bien lograr más de 1000 pruebas diarias por segundo día consecutivo. Debemos mirarlo de cerca. Esperemos que, a partir de ahora, este número no se reduzca”, tuiteó.

No obstante, con las cifras actuales, el epidemiólogo consideraba que no eran sufi cientes las pruebas. Asimismo, aseveraba que la letalidad, es decir, el grado de mortalidad del virus, “está infl ada porque no estamos detectando a los casos asintomáticos o con pocos síntomas”.

La médica epidemióloga Magaly Blas, profesora de la Universidad Cayetano Heredia, coincide con esta observación sobre las complicaciones de un subregistro. “Es correcto. Si haces pruebas a personas con mayor severidad de la enfermedad tu denominador es más bajo y por ende la letalidad mayor. Si escoges solo a los más graves para hacerle pruebas, el porcentaje de muertos sobre el porcentaje de evaluados será mayor”, dice.

Sin embargo, advierte que “la letalidad no solo tiene que ver con eso, sino con los sistemas de salud y su capacidad de respuesta; por ejemplo, si hay camas en UCI con ventiladores disponibles, no solo en Lima: en provincias esta realidad es aún más difícil”.

Identifi car zonas

Por otra parte, el centro de investigación Grade (Grupo de Análisis para el Desarrollo) identifi có zonas en nuestra capital que deberían recibir especial atención en el control de la pandemia.

Cruzando mapas sobre condiciones de vida que favorecen el contagio y presencia de personas mayores de 60 años de edad, señaló algunas zonas en los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín, Rímac, El Agustino, La Victoria, Lima, San Juan de Mirafl ores, Villa María del Triunfo, entre otros.

Además, identificó zonas de mercados como principales puntos de aglomeración, donde también recomienda mayor atención. Están los distritos chalacos de Ventanilla y Mi Perú, y en Comas, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, entre otros distritos.

Ubico los lugares por prioridad: 1 (directa), con 235 mercados y 4 supermercados dentro de las zonas prioritarias; 2 (influencia indirecta), con 213 mercados y 15 supermercados a menos de 400 metros de estas zonas; y 3 (infl uencia indirecta), con 151 mercados y 26 supermercados a una distancia de entre 400 y 800 metros de las zonas prioritarias.

De este modo, se mide el pulso del desarrollo de la pandemia en el Perú y lo que se requiere para una mejor respuesta. En el gobierno, ya sopesarían estas observaciones.

Mateo Prochazka: “Sin pruebas no podemos armar la curva”

–¿Qué problemas principales tiene el manejo de la emergencia sanitaria en el Perú?

–Un reto epidemiológico sobre nuestra capacidad de generar datos de calidad. Necesitamos saber cuántos casos existen en el país día a día y seguir los cambios en la tendencia. Debemos tener amplio acceso a pruebas de calidad con resultados rápidos y precisos: sin pruebas, no podemos armar la curva epidemiológica, herramienta fundamental. Otro reto está en relación con la capacidad de manejo de casos severos. La principal intervención terapéutica a disposición es la ventilación mecánica en UCI. Nuestra capacidad allí es muy limitada. Un reto más grande, histórico y estructural, está relacionado con los procesos inefi cientes.

–¿Hay una subrepresentación de la cantidad de infectados?

–Defi nitivamente. El Covid-19 tiene proporción desconocida de asintomáticos. Estudios iniciales estimaron que hasta 15% de infectados podían no tener síntomas y evidencia más reciente sugiere un número mucho más alto. Esto hace que la mayoría de casos asintomáticos y leves no se diagnostique. Se traduce en un subregistro importante que difi culta nuestra capacidad de estimar la efectividad de las medidas de control.

–¿Por qué tenemos más fallecidos que otros países en la región?

–La principal razón es porque estamos haciendo muy pocas pruebas diagnósticas, y detectando solo casos más severos. Sobrestimamos la mortalidad porque no incluimos asintomáticos y leves. Y se suma que nuestro sistema de salud está en crisis constante.

–¿En qué hemos fallado principalmente?

–Las medidas de control no han sido acatadas de modo adecuada por la población. A esto se suma una capacidad insufi ciente del sistema de realizar pruebas para medir la dimensión real. No es responsabilidad solo de la gestión actual, sino de un estado que históricamente lucha por modernizarse. Destaco la necesidad insufi cientemente atendida de invertir en salud, ciencia y tecnología. El éxito ante una emergencia o crisis no depende solo de acciones inmediatas sino de años de preparación.

–¿Qué debe hacer el gobierno inmediatamente para corregir?

–Tres acciones puntuales: fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica; que el gobierno asegure la sostenibilidad del aumento en la capacidad de UCI que ha implementado en las últimas semanas, mientras continúa expandiendo esta capacidad, pues de esto depende directamente nuestra tasa de letalidad; y que asegure que el personal de salud está protegido en todo sentido. No me queda duda de que el Perú saldrá de esta crisis, pero importa mucho cómo salimos.