Víctor Zamora: “Las pruebas rápidas son tan potentes que no podemos despreciarlas”

Antes de reunirse con el presidente de la República, como todos los días lo ha hecho en estas dos semanas que tiene como ministro de Salud, el médico Víctor Zamora trata de explicar el difícil escenario de la nación frente al coronavirus. Lo hace a través de términos como el martillazo y los primeros y los segundos tiempos de un partido que todos debemos apoyar.

PUEDES VER Vehículos de transporte público no circularán los domingos 5 y 12 de abril

Usted ha señalado que hemos ganado el primer tiempo del partido contra el Covid-19 y esto se ha logrado por la estrategia del martillazo, con la que se acható la curva de contagios desde un inicio y se evitó, con las medidas ejecutadas, que tengamos 10.000 contagiados y 1.000 hospitalizados, ¿es así?

Correcto. A ver te explico. El comportamiento de la epidemia cuando no se hace nada, tiende a duplicar cada dos días el número de casos. O sea, si el lunes tienes un caso y la gente sigue saliendo, se va al cine, a la discoteca, no se lava las manos, el miércoles ya tienes dos porque el virus pasa de persona a persona; luego el viernes ya tienes cuatro y para el domingo ya tienes ocho. Entonces, en un momento determinado esa duplicación adquiere una velocidad de crecimiento de casos espantosa, de miles, y se debe fundamentalmente porque la gente se sigue contactando. Por eso, el presidente toma la decisión –diez días después de que llega el paciente cero– de dar el famoso martillazo, y se llama así porque toma las medidas de todos los países (cierre de colegios, universidades, fronteras, toque de queda) y lo da de un solo golpe. Es decir, sacas a todo tu equipo a la cancha. ¡Pum! ¿Cuál ha sido el gol? El gol ha sido que en vez de que se dupliquen los casos cada dos días, ahora es cada cinco días. Ahora, si tienes un caso el lunes, recién tienes dos el sábado.

Lo que les da tiempo para reforzar la capacidad de respuesta en los hospitales.

Así es. La medida social va dando resultados porque te baja la cantidad de casos y por el otro lado vas aumentando tu capacidad para atender a pacientes. Durante la semana, ha ido creciendo el número de camas UCI, ya tenemos 400 porque hemos incorporado unas 130 más y pensamos llegar a las 500 la próxima semana. Pero como la velocidad sigue siendo alta, era necesario otro martillazo para reducirla más.

PUEDES VER Investigadores peruanos logran secuenciar el genoma completo del nuevo coronavirus

¿Realmente estamos en un escenario positivo? Lo digo porque en la actualidad se sigue haciendo la misma cantidad de pruebas diarias como cuando todo esto empezó. La diferencia es que antes con esa misma cantidad se tenían pocos infectados y hoy vemos que solo en los últimos tres días ha habido un aumento de 500 casos de infectados, la tercera parte del total. ¿Cuál es la verdadera cifra de infectados hoy?

En primer lugar, el subregistro existe en todo el mundo. En segundo lugar, se dice que acá estamos ocultando información, lo que es una calificación inaceptable. Los datos se encuentran en una página web oficial y ahí hay una sala situacional. El aumento de la positividad de los casos se debe a dos cosas, fundamentalmente. Uno, que tuvimos dificultades para distribuir las pruebas moleculares por las condiciones del mercado. Cuando ingresé al despacho, teníamos en proceso unas órdenes de compra para 350 mil pruebas moleculares. Esas órdenes que fueron colocadas a tiempo se enfrentaron con un mercado muy violento, muy competitivo. Nosotros salimos a comprar 350 mil, mientras que otros países, especialmente los más desarrollados, salieron a comprar por cientos de miles. En segundo lugar, estaba la capacidad de nuestros laboratorios. Los laboratorios regionales no estaban calificados para hacer la prueba molecular que es compleja, lenta, de mucha precisión. No lo puede hacer cualquier persona ni se puede hacer en cualquier condición. Por eso es que el Gobierno también optó por las pruebas rápidas que no necesitan laboratorios. Entonces nosotros hemos comprado un millón 400 mil pruebas rápidas y eso ha mejorado nuestra capacidad de diagnóstico. No hay ocultamiento de los datos.

PUEDES VER Cifra de muertes por coronavirus aumenta a 73, confirma Minsa

Entonces este subregistro se irá reduciendo a medida de que se apliquen más pruebas.

Claro, por supuesto.

El presidente ha anunciado que usted se ha comprometido en pasar de 1.500 pruebas diarias a 12 mil diarias. ¿Eso desde cuándo será?

Nosotros ya hemos repartido en una primera armada 150 mil pruebas rápidas y hemos lanzado 180 mil el viernes. Estamos hablando que 330 mil pruebas ya fueron repartidas en todo el país y que ya hemos empezado a utilizarlas. En la Plaza de Acho, la Casa de Todos ahora, se encuentran alojadas 100 personas que han pasado por las pruebas rápidas y todas han salido negativas. El viernes en la noche tuvimos un problema de contaminación en el penal Sarita Colonia y ya un equipo ingresó al penal y usó las pruebas rápidas. Hoy día tenemos una videoconferencia nacional con todas las regiones para instruirlos sobre cómo se usan. De hecho, primero, las vamos a usar tanto en personal de salud como en personal policial y militar. Las pruebas rápidas han dado resultados muy positivos. Las hemos puesto en campo y son tan potentes que no podemos despreciarlas.

Queda claro que en estos días va a haber más casos porque se aplicarán más pruebas.

Sí y eso hay que prepararlo. Va a haber una elevación de casos justamente por eso.

Usted ha dicho que el pico más grande de casos se verá al finalizar la siguiente semana, justo cuando se cumpla la cuarentena (12 de abril), ¿cuántos infectados se estima que habrá?

Ese dato no te lo puedo dar con precisión por lo que te referí en la respuesta anterior. Si salgo con las pruebas rápidas y capto a más casos positivos, entonces mis números y proyecciones van a cambiar rápidamente.

PUEDES VER Frente Amplio propone reducir sueldo de funcionarios que ganen más de 3 UIT

¿Qué tanta es la posibilidad de que pase lo de Italia?

No, mira, el número de casos no depende de las pruebas sino del comportamiento de la gente. Para ponerte unos ejemplos, en Italia, España, EEUU, Brasil, Ecuador, donde la epidemia está desbordada, no es porque haya más o menos médicos sino porque el comportamiento de la gente no fue regulado desde un inicio. En esos países no se aplicó el martillazo. La segunda razón por la cual en algunos países hay mayor mortalidad que otra es su composición etaria. Lombardía, al norte de Italia, tiene una población en altísimo riesgo, uno de cuatro lombardos tiene más de 60 años. Entonces, no tiene que ver con el sistema de salud, más bien con lo social, por eso en el Perú la decisión de hacer el martillazo ha tenido un impacto, a pesar de tener una parte de la población que no cumple con las normas.

PUEDES VER Dirección de Salud confirma segunda muerte por coronavirus en Piura

Esa que no toma en cuenta a sus adultos mayores o a sus familiares con enfermedades.

El mensaje es cuidar a la población adulta mayor y a la población con morbilidad (obesidad, hipertensión y diabetes).Por eso es que hemos lanzado la aplicación ‘Perú en tus manos’, que es una herramienta que se ha usado en Corea del Sur. En esta tú puedes mirar el mapa del Covid-19 y te va a decir dónde está el virus. No está en China, está a tres cuadras de tu casa, por lo que si sales a comprar debes salir lo menos posible y tomar tu precaución. La aplicación guarda la autoevaluación o el triaje que se puede hacer ahí mismo, y también los resultados de una prueba. Eso servirá para en el futuro saber en qué zonas está el virus y poder llevar las pruebas rápidas y tomar medidas. Así, en vez de parar todo el país, se puede parar la zona donde el virus esté circulando.

¿Entonces evalúan que la cuarentena sea focalizada y se extienda a algunas regiones?

Sí, como en otros países. En el futuro seguiremos dando martillitos en zonas concretas, donde hay más casos de infectados, pero ya el martillazo nacional va a tener que cambiar.

¿Qué va a pasar con las fronteras?

Probablemente, los aeropuertos van a ser los últimos en abrir. Si abres tus fronteras corres el riesgo de que venga gente infectada y haya un brote.

PUEDES VER Coronavirus: coronel PNP es la décima víctima en Lambayeque

Tienen equipos de expertos asesorándolos.

Hay cinco equipos. El primero está integrado por exministros, exministras y exviceministros y exviceministras. El segundo ve las nuevas tecnologías y medicinas. El tercer equipo es el de la prospectiva de los números y datos. El cuarto es el Comando Covid-19 para que las acciones estén integradas y finalmente está el equipo de manejo digno de los cadáveres, de los fallecidos, porque no solo vamos a trabajar en el entierro sino también en la parte espiritual y legal para que no suceda lo de Ecuador.

Porque eso sería un golpe para la población.

Claro, inclusive pueden pensar que tanto esfuerzo que se ha hecho no da resultados.

PUEDES VER Cámara de Comercio de Arequipa inicia campaña para comprar equipos para pacientes con COVID-19

En cuanto al personal de salud, cuyos reclamos son justos, ¿qué acuerdos hay?

Estamos comprando los equipos de seguridad en este mercado con dificultades. Hemos sacado una norma para que todos los contratados pasen a CAS, hemos aprobado el Bono Covid de 780 soles y también vemos su soporte emocional.

¿Cómo ve al Perú en un mes o dos meses?

El Perú emerge a una sociedad totalmente transformada, con nuevas reglas. Debemos acostumbrarnos a cambiar nuestro estilo de vida, hasta que no haya una vacuna, que es la forma más efectiva de contrarrestar el virus. No iremos a la discoteca o al estadio, pero tendremos el cielo azul y el mar limpio, y familias más cohesionadas. No perdamos la esperanza.