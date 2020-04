Cáceres Llica: cuando al Covid-19 no puedes desafiarlo a un takanakuy

Juan Carlos Soto

El gobernador Elmer Cáceres Llica, la máxima autoridad de Arequipa elegida por voto popular, en un año y medio de gestión, tuvo dos pruebas de fuego: el conflicto social contra el proyecto Tía María y la pandemia mundial por la propagación del covid-19.

La metáfora futbolística puede ayudar a ejemplificar su desempeño si le damos el papel imaginario de director técnico de una selección modesta como la peruana. Fantasee que en la eliminatoria mundialista de arranque visita a Argentina y luego a Brasil.

Y hay un inconveniente para los dos partidos: no dispone de la mayoría de cracks y recurre a la patota del barrio para salvar la situación. Hace tiempo que Cáceres carece de soporte de profesionales que encaminen sus tareas en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El primer partido, Tía María, el gobernador characato lo enfrentó con pundonor y masticando rocoto. Siendo un conflicto social polarizado, movido en las antípodas del sí o no, eligió ponerse del lado de los opositores.

Una encuesta del grupo Idessia de junio de 2019 le daba la razón. Revelaba que el 62% de arequipeños rechazaba la licencia de construcción para las dos minas de cobre en el desierto de Arequipa. El partido se perdió pero el jefe regional mistiano no quedó tan mal. Salvó la situación ordenando "el reparto de patada". Construyó un liderazgo audaz y achorado.

El presidente Martín Vizcarra llega a Arequipa para una reunión organizada por el gobierno regional y hace un papelón por un doble discurso. Es grabado y de esos audios se desprende que negocia la licencia de Tía María a cambio de la suspensión de las protestas. https://elbuho.pe/2019/08/audio-completo-de-la-reunion-entre-martin-vizcarra-y-los-alcaldes-de-islay/

Por eso Vizcarra fue apanado por los voceros de la derecha y la oposición, adelantaba opinión de un asunto que debía resolverlo el Consejo Nacional de Minería. Cáceres, feliz y parapetado en sus redes sociales, desafiaba al presidente incluso a agarrarse a golpes. https://larepublica.pe/politica/2020/01/02/arequipa-gobernador-caceres-llica-reta-a-un-takanakuy-al-presidente-martin-vizcarra-lrsd/

Después de algunos meses, Southern obtuvo su licencia y espera mejores vientos para iniciar Tía María.

El enemigo invisible

Pero, ¿qué pasa cuando el rival es invisible y no puedes desafiarlo a un Takanakuy ni insultarlo en redes?

Huérfano de asesoramiento científico y con el virus volando en el Misti, el gobernante mistiano esbozó propuestas sugerentes como la de convocar a un comité de científicos locales para buscar la vacuna contra el virus, crear “un protocolo regional” para el tratamiento y atención de pacientes de covid-19 y el farmacológico, cuando esos instrumentos dependen del Ministerio de Salud (Minsa) y están vigentes. O cerrar el aeropuerto con camiones para evitar el arribo de arequipeños varados en otros países.

Según la Gerencia de Salud, Arequipa es una de las regiones con más contagios: 41 infectados y cuatro decesos. Pero los números a veces suelen ser espejismos.

En las últimas dos semanas hubo varios fallecidos con todos los síntomas del virus mortal, sin embargo, a algunos no se les practicó hisopado o los resultados continúan embalsados en el Instituto Nacional de Salud. Identificar a un paciente covid-19 es fundamental. Sirve no solo para asistirlo, también permite tender un cerco sobre él para que no contagie a personas sanas.

Recién desde ayer, esta región tiene un laboratorio para procesar las muestras, cuyos resultados se obtendrán en 4 horas. Ya no dependerá de Lima. ¿Por qué demoraron tanto? Hay una responsabilidad compartida del GRA y el gobierno nacional, que se toma sus tiempos.

La Universidad Nacional de San Agustín ofreció su laboratorio y científicos hace dos semanas. Ni Cáceres Llica ni el gobierno nacional respondieron.

El representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, define la crisis sanitaria en tierras mistianas así: “Perdimos tiempo valioso, por falta de liderazgo y capacidad. Eso puede afectar varias vidas en Arequipa” (ver entrevista).

¿Qué tareas inmediatas correspondía poner en marcha? Un plan de emergencia, definir un hospital de referencia para atender enfermos graves de covid-19 con un mínimo de camas y respiradores, un lugar para pacientes que necesiten hacer la cuarentena (se menciona a Cerro Juli), dar a los médicos todos los elementos de bioseguridad. Esa hoja de ruta recién se elaboró el 1 de abril, ante el reclamo de los médicos que exigían condiciones sanitarias mínimas para atender.

“Nos quieren mandar a la guerra sin fusil”, dice uno de ellos. "La emergencia en el país estaba declarada desde febrero y no se hizo nada”, lamenta el decano del Colegio de Médico del Perú, Javier Gutiérrez.

Las discrepancias del gremio médico con la gestión Cáceres y su gerente de Salud, Dember Muñoz, son visibles. En carta abierta, piden la cabeza del último y los directores de los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

A estas alturas las renuncias ya no caben, dice Manrique.

El médico Edgar Linares Huaco reconoce que en Lima se han tomado buenas medidas. Hay un Comando Operativo Conjunto presidido por la exministra Pilar Mazzeti. En Arequipa se hizo poco. EsSalud sí acondicionó dos pisos de su hospital principal y amplió su Unidad de Cuidados Intensivos. Nada más.

En cambio, el Gobierno Regional en los hospitales públicos hasta el 1 de abril no tenía una sola cama para hospitalizar, le falta ventiladores, etc. “Realmente es indignante la inoperancia, irresponsabilidad e ineptitud de la gestión”, remata Linares.

Varias fuentes consultadas con este medio no solo ajustan a Cáceres, también al gobierno nacional, totalmente despreocupado de lo que pasa en las regiones. Piden la intervención del Ministerio de Salud para poner orden y asesorar a los funcionarios del gobernador.

Se convocan a cacerolazos para pedir la cabeza de Cáceres. Muchos de ellos son los ciudadanos que votaron por él o prefirieron el voto blanco, que ayudaron a su elección. Un poco de autocrítica y tomarse en serio las elecciones no caería mal.❖