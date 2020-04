Retiro del 25 % de las AFP: votos en contra fueron del Partido Morado

El Congreso de la República aprobó la propuesta para el retiro del 25 % de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el objetivo de beneficiar económicamente a los peruanos durante el estado de emergencia ordenado por el coronavirus en Perú.

La autógrafa de ley fue aprobada con amplia mayoría: 107 votos a favor y solo cuatro en contra. Se registraron 14 parlamentarios que no dieron respuesta y cinco se notificaron como ausentes. Esta medida fue bien recibida por usuarios en redes sociales.

No obstante, los únicos cuatro legisladores que votaron en contra so de un mismo grupo parlamentario: la bancada del Partido Morado. No obstante, tres de sus miembros apoyaron la iniciativa legal.

La división del Partido Morado sobre propuesta de las AFP

La bancada Morada mostró desunión respecto al proyecto de ley que afecta directamente a las AFP. En la sesión plenaria del último viernes solo asistieron siete de sus nueve miembros, quienes tuvieron posiciones totalmente contrarias a este propuesta.

Cabe mencionar que esta agrupación tuvo un cambio radical respecto a la propuesta legal. Al inicio fue una bancada más que suscribió el proyecto multipartidario, pero días después se mostró en contra. A través de un comunicado, calificó la iniciativa como “una pésima apuesta económica”.

Comunicado del Partido Morado del 31 de marzo.

Tras el debate de casi cinco horas, llegó el momento de la votación. Pasadas las 11 de la noche, los parlamentarios registraron sus votos: la mayoría tenía el recuadro verde que mostraba aprobación y solo cuatro eran rojos.

Estos pertenecían a Alberto de Belaunde, Francisco Sagasti, Daniel Olivares y Zenaida Solís, todos miembros del Partido Morado.

Sin embargo, los que se mostraron a favor fueron Carolina Lizárraga, Miguel Gonzáles y Angélica Palomino.

Votación sobre propuesta del retiro de fondos de las AFP. Foto: Difusión.

Los ausentes al Pleno fueron Gino Costa, quien también fue integrante del Congreso disuelto y José Núñez.

El parlamentario Gino Costa saludó la posición en contra que mostraron sus cuatro compañeros de bancada. Sostuvo que esta oposición es coherente con la propuesta legal del Partido Morado. De esta manera remarcó su oposición al proyecto de ley aprobado.

Tuit de Gino Costa.

Por su parte, Zenaida Solís explicó en entrevista con RPP, este sábado, que su oposición se debe a que la autógrafa de ley no se enfoca en los ciudadanos más vulnerables en el estado de emergencia nacional por el COVID-19.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, tienen 15 días para promulgarla como ley o para observarla y devolverla a comisión del Congreso. El Ejecutivo días antes se mostró en contra de esta propuesta asegurando que afectará a la economía nacional en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.