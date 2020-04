José Luna Morales: AFPs son un sistema perverso que no da pensión digna a trabajadores

José Luna Morales, congresista de Podemos Perú, calificó de “perverso” el mecanismo que venían realizando los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) con los trabajadores quienes necesitan su salario en estos momentos tras el estado de emergencia.

“Todos estamos de acuerdo que el sistema privado de pensiones (las AFP) son un sistema perverso que no ha sabido darles una pensión digna a los trabajadores. Necesitan trabajar más de 43 años con un sueldo de 2000 soles para poder sacar una pensión de 930 soles. El momento es ahora, hay mucha gente que lo necesita”, manifestó durante una entrevista vía telefónica en RPP.

Cabe recordar que el último viernes el Congreso decidió aprobar el retiro del 25% de los fondos de las AFPs con el fin de salvaguardar económicamente a los ciudadanos durante la expansión del coronavirus (COVID-19).

“La propuesta busca liberar 21 mil millones del dinero de los aportantes, no de las AFP […] Hay más de 70 mil millones de cartera extranjera que las AFP podrían traer al Perú sin afectar un solo sol del dinero invertido dentro de las empresas. Es una propuesta justa porque devuelve el dinero a ciudadanos que en este momento más lo necesitan”, expresó.

Por otro lado, el también hijo del investigado excongresista José Luna Gálvez, sostuvo que el texto sustitutorio aprobado por el Legislativo establece también que las devoluciones de fondos sean “de manera paulatina” tal como lo indicaron especialistas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“El principal cliente de las AFP es el Estado. ¿Cómo no van a salir a defenderlo? Tienen intereses para que no vendan los bonos de inmediato que es con lo que las AFP chantajean y extorsionan al Gobierno (…) A los beneficiados le vamos a devolver su dinero, no se lo vamos a regalar, lo van a inyectar en consumo y vamos a reactivar la economía”, agregó.

Asimismo, el parlamentario resaltó que la iniciativa del Congreso tiene “topes” por lo que busca ayudar a todos los aportantes que ahora estén “con una situación económica complicada”.

En efecto, esta ley es para aquellos cuyos fondos sean menores a 1UIT (4300 soles) y buscan retirar el 100% de sus ahorros en un solo pago.

En tanto, quienes tengan más de S/ 3400 podrán solicitar como mínimo 1UIT (4,300 soles) y como tope máximo 3UIT, es decir, 12,900 soles.