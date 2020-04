Ministro Martos sobre restricción peatonal: “No vamos a verificar su sexo, sino su apariencia”

El ministro de Defensa, Walter Martos, aseguró que las Fuerzas Armadas así como la Policía Nacional respetarán las diferentes orientaciones sexuales de cada ciudadano para las restricciones peatonales durante el estado de emergencia por el coronavirus en el Perú.

El titular de la cartera ministerial sostuvo que el Gobierno es inclusivo, como lo calificó el presidente Martín Vizcarra, y que todos los comando operacionales conocen el comportamiento que deben tener en respeto de la dignidad humana.

“Ya las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú saben el comportamiento que deben tener en todo momento, respetando la dignidad de las personas y eso tiene que quedar muy claro”, enfatizó en entrevista con RPP.

En esta línea, Martos indicó que no cree que existirá algún problema en este aspecto porque no van a verificar el sexo, sino la apariencia de cada personas.

“Tenemos que respetar la identidad de cada una de las personas. No creo que haya algún problema porque acá no se va verificar su sexo, sino su apariencia. Si está vistiendo como una mujer, lo vamos a respetar como tal y si está vistiendo como varón, lo vamos a respetar”, remarcó.

El presidente Martín Vizcarra anunció este jueves que se restringirá por sexo el traslado durante estado de emergencia.

Martos asegura que no se darán actos de transfobia

Por otro lado, el ministro Walter Martos manifestó que no se ha dado y se darán actos de transfobia, falta de aceptación u odio a las personas transgénero, por partes de las fuerzas del orden en el estado de emergencia.

En específico le preguntaron al miembro del Gabinete Ministerial por el video en que una mujer transgénero fue humillada en una presunta comisaría durante la crisis nacional.

“Probablemente esos videos no son actuales, son de otras circunstancias pasadas. Pero por lo menos en este estado de emergencia, esta norma que va a entrar en vigencia recién el día de mañana, no se ha dado y no se va a dar”, subrayó Martos.

Mencionó que ninguna persona debe burlarse sobre la identidad de género de cada persona y que mas bien todos los peruanos deben ser solidarios en la etapa de crisis.

“Acá nadie tiene que burlarse, estamos en estado de emergencia y todo debemos ser solidarios unos con otros”, concluyó el ministro.

Por otro lado, Walter Martos anunció que “con toda seguridad” las medidas restrictivas decretadas no se levantarán al 100 % luego del 12 de abril, fecha en la que, inicialmente, concluiría el aislamiento social, preventiva y obligatorio.

El Gobierno ha decretado distintas medidas durante el estado de emergencia para controlar la expansión del coronavirus (COVID-19), que ya ha generado 1414 casos de contagio y 55 fallecimientos en el Perú.