Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuestionó y calificó de “gesto populista” la propuesta de reducir las remuneraciones de los altos funcionarios durante la emergencia de emergencia por el coronavirus.

Esta medida fue planteada por la titular del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, asegurando que la iniciativa sería una muestra de solidaridad durante el periodo de crisis.

“Gestos populistas pueden haber siempre [...] realmente qué soluciona, más que decir que tengo una idea brillante que aplaude la población”, dijo Velarde a RPP este jueves.

Cabe mencionar que el inicio de la pregunta, Julio Velarde llamó de “tontería” que se pretenda reducir los sueldos de la mitad de trabajadores del Estado, porque las instituciones están trabajando en mantenerlos.

“O quieren que la demanda se hunda porque se reduzcan la mitad de los sueldos públicos [...], no tiene sentido”, enfatizó en la entrevista.

Sin embargo, al explicarle que la iniciativa estaría dirigido solo a los altos funcionarios como un gesto solidario en las medidas para controlar la expansión del coronavirus COVID-19, respondió “mejor no comento”.

Ledesma responde a Velarde

Tras estas declaraciones, Marianella Ledesma respondió y enfatizó que la intención es ser solidarios con la población que no goza de un sueldo durante esta emergencia sanitaria nacional.

Explicó que la propuesta busca ser “temporal y extraordinaria” y que tiene un marco constitucional para que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pueda decretarla.

Marianella Ledesma asegura que los altos funcionarios como Julio Velarde deben mostrar solidaridad en el estado de emergencia.

“No podemos ser indolentes y no recordar que se activen estos mecanismos constitucionales que existen. Eso no significa los criterios que ha asumido el señor Velarde. Yo me pongo en el papel y en los zapatos de la mayor parte de ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad”, enfatizó Ledesma.

Martín Vizcarra decretó el 16 de marzo el estado de emergencia nacional para controlar la expansión del coronavirus COVID-19 en el Perú. La semana pasada amplió la medida hasta el 12 de abril, en el que se incluye el aislamiento social obligatorio y el cierre de comercio que no sea de necesidad básica.