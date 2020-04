Ledesma a Velarde: No podemos ser indolentes, debemos ser solidarios [VIDEO]

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, respondió a lo dicho por el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, quien más temprano calificó de “tontería” la propuesta de la magistrada de reducir el salario de los altos funcionarios del Estado peruano por la emergencia nacional decretada para contener la propagación del coronavirus (COVID-19).

“No podemos ser indolentes y no podemos recordar que se activen estos mecanismos constitucionales que existen. Eso no significa como los criterios que ha asumido el señor Velarde. Yo me pongo en el papel y en los zapatos de la mayor parte de ciudadanos para decir que existen mecanismos constitucionales que nos permitan extender esta vulnerabilidad”, enfatizó durante una entrevista vía telefónica en RPP.

Por otra parte, Marianella Ledesma aseguró que su iniciativa cuenta con un marco constitucional y que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene todas las facultades constitucionales para ordenar esta medida económica mediante un decreto de urgencia.

“Los funcionarios del Estado, incluyendo al vicepresidente del Tribunal Constitucional (Augusto Ferrero), hemos reflexionado de nuestra situación privilegiada de ser funcionarios con un sueldo digno y no se nos está afectando económicamente mientras encontramos a otros ciudadanos que si están en una situación de vulnerabilidad”, expresó.

En otro momento, la presidenta del TC, aclaró que su propuesta solo se plantea para los sueldos de altos funcionarios del Estado, poniendo de ejemplo los 35 mil soles que ganan los integrantes de su institución y los S/45 000 que reciben los magistrados del Poder Judicial.

“El señor Velarde no se cuánto pasará de los 45 mil soles. En esta situación de emergencia debemos ser solidarios porque vivimos en un Estado social de derecho y este se activa en estas circunstancias. El Estado está buscando cierta tranquilidad social y nosotros funcionarios privilegiados ¿podemos seguir en esa situación de confort?”, sostuvo.

Finalmente, consideró que si bien su propuesta no solucionará el problema de fondo frente a la pandemia mundial, por lo menos será “un gesto solidario” a los compatriotas con pocos recursos económicos.

“Lo cierto es que si podemos tomar ya medidas que nos permitan atenuar en ciertos sectores que pueden ser vulnerables”, agregó.