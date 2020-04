Jugó a su favor. La pandemia de coronavirus en el mundo, que también repercute en el Perú, consiguió aplazar la apelación pendiente en el caso Pedro Chávarry, la cual fue interpuesta por la Fiscalía para continuar la investigación contra el magistrado supremo.

Por ello, este miércoles la jueza suprema Elvia Barrios, presidenta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema —el tribunal competente para analizar la apelación—, confirmó que el recurso será evaluado no bien el país supere la emergencia sanitaria del COVID-19.

“Eso [la apelación contra Pedro Chávarry] está pendiente, [pero] cuando pase la emergencia, inmediatamente se resolverá ese caso”, afirmó la magistrada a El Comercio.

Apelación contra Chávarry

El 29 de noviembre de 2019, la magistrada Bersabeth Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, presentó una apelación contra la decisión del juez supremo Hugo Núñez Julca, quien decidió archivar la investigación contra Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real.

Chávarry, es preciso recordar, era investigado por dos hechos específicos.

El primero, por su actuación como fiscal de la Nación y, desde ese cargo, intentar obtener información sobre el acuerdo de colaboración eficaz entre el Equipo Especial Lava Jato y la constructora brasileña Odebrecht, información que, por supuesto, era de carácter reservado y competía exclusivamente a la autonomía de los fiscales.

Y, en segundo término, por haber ordenado la separación de los fiscales Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y de José Domingo Pérez, titular del primer despacho de este grupo de trabajo del Ministerio Público.

No obstante, en su resolución, el juez Núñez Julca consideró que, como el Equipo Especial no entregó información a Chávarry, este pedido no se cumplió, por lo que no se comprobaría que, con dicha acción, se haya pretendido “la desaparición o la intención de desaparecer las huellas o pruebas del delito”.

De su evaluación del proceso, más un análisis de un recurso de excepción de naturaleza presentado por Pedro Chávarry, el juez Núñez Julca, tras vencerse los 90 días de investigación, concluyó que los hechos objeto de la pesquisa no se correspondían con el tipo penal que se le imputaba al ex fiscal de la Nación.

Ante esta decisión, la fiscal suprema Revilla apeló, por lo que el caso pasó inmediatamente a la instancia superior, es decir la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside la jueza Elvia Barrios.

Audiencias virtuales

Por otro lado, la jueza Barrios indicó que, por las circunstancias actuales, y en concordancia con lo dispuesto desde la presidencia del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo de este poder del Estado, se desarrollarán audiencias virtuales en los casos que se ventilen en su tribunal.

“Lo que estamos implementando es un sistema para que el fiscal, donde se encuentre, pueda participar en la audiencia de manera virtual, el abogado defensor de la misma manera y el detenido también. Y esa audiencia es grabada para objeto de garantizar la transparencia”, aseguró la magistrada.

Esta modalidad, no obstante, se aplicará “en las causas que así lo ameriten, es decir de urgencia”, según señaló la jueza suprema.

“Hoy tenemos que usar la tecnología y mejorar el servicio de justicia. Esto va ha marcar un antes y un después porque va a obligar a que, necesariamente, el sistema de justicia opte de manera más agresiva y acelerada por usar nuevas técnicas de comunicación”, reflexionó la magistrada.

“No solo el Poder Judicial, sino todo el Estado tenemos que usar la conectividad como fuente principal para impartir un servicio de manera eficiente”, continuó la jueza Barrios.

Seguido, también consideró que a raíz de esta pandemia y de las rigurosas medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra, “se nos muestra un panorama bastante difícil que tenemos que superar, y una forma es usar la tecnología a favor nuestro”.