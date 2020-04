Daniel Olivares, congresista del Partido Morado, exhortó a sus colegas a instalar la Comisión de Economía del Parlamento con el objetivo de analizar “de una manera más técnica” las propuestas sobre el retiro de fondos de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) planteadas por el Gobierno.

“Esos sustentos técnicos se tienen que dar en la Comisión de Economía. Acción Popular quería mucho esa comisión. Bueno ahora la preside. Pues yo les diría que se pongan los pantalones y la dirija y haga una excepción para trabajar esto. No hay que escaparle a la discusión y al debate pasa sacar buenas cosas”, manifestó vía telefónica en RPP.

Por otro lado, Olivares cuestionó la propuesta inicial de Alianza Para el Progreso (APP) para que los trabajadores puedan retirar en 2 meses parte de los fondos de las AFP ante la emergencia por el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

Sobre ello, el legislador afirmó que dicha propuesta tiene varias “carencias” y una notoria falta de argumentos.

“Este tipo de leyes deben hacerse sentados en una mesa con todas las personas, expertos y estudio. No con leyes que tienen página y media y que no tienen papel que la sustenten, no pueden ser sacadas leyes del sombrero cuando vemos a nuestra ministra de Economía (María Antonieta Alva) que explica su plan en momentos de crisis donde necesitamos orden y disciplina”, expresó.

En otro momento, el parlamentario explicó que el Partido Morado ya presentó una iniciativa que cuenta con un mayor sustento técnico donde el acceso a los fondos de 2 000 soles será para aquellos que no hayan realizado ningún aporte en los últimos seis meses.

Otro punto sería el otorgamiento del 100% para aquellos ciudadanos que no aportan hace más de 5 años o lo hicieron solo una vez.

Finalmente, el acceso de fondos para el 100% de la cuota mensual del valor de hipotecas y/o arrendamiento; “será para afiliados que no hayan aportado en los últimos seis meses”.

“Las AFP han retenido plata o tienen dinero de más de un millón de peruanos, que es tan chiquita, que no les servirá en un futuro, lo que demuestra que no funciona el sistema y no cumple su finalidad de atender a la gente. El acceso a quienes que no aportan mucho tiempo, es que se le entregue el 100 por ciento de su fondo”, agregó.