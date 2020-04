Un exhortación a la reflexión y a la responsabilidad, dio el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, este miércoles 1 de abril, durante su balance de la situación al décimo séptimo día de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 en el Perú.

El mensaje del mandatario llegó luego de que diera cuenta a la ciudadanía del incremento de casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, que, a la fecha, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, supera los 1300 pacientes.

“Mientras que siga saliendo la gente y no sepan si están con el virus, o que con quien interactúan está con el virus, sigue el contagio. Y eso de decir ‘qué me va a tocar a mí’. Sí pues, sí te toca si no eres responsable”, se dirigió el presidente Vizcarra a la población.

En su habitual conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, que ha sido una constante desde el inicio de la cuarentena nacional por el COVID-19, Vizcarra aclaró al a población que el trabajo de contención de la enfermedad involucra a toda a la nación y no solo a las autoridades.

“¿De quién depende [que baje la curva de contagios]?”, preguntó retóricamente el mandatario. Seguido, respondió: “De nosotros. De nadie más”.

“Como autoridades, como Gobierno, como Estado, nos estamos preocupando de tener más camas en los hospitales, más ventiladores mecánicos, de que haya todo el personal necesario. Pero el contagio solo depende de la población. Que respete el aislamiento. Que salga lo menos que pueda de su casa. Porque una vez que esto ya se controle, es más fácil el manejo posterior. Que va a ser largo, pero ya manejable”, manifestó Martín Vizcarra.

El llamado a la reflexión del jefe de Estado respondió, ya se ha mencionado, al incremento de casos desde el martes hasta este miércoles: un total de 258 pacientes que dieron positivos al coronavirus.

“Entonces uno se hace la pregunta: ¿dónde se contagiaron esas 258 personas? ¿Dónde? ¿Se contagiaron el hospitales?”, cuestionó el presidente.

“Seguramente puede haber personal asistencial que se contagió en los hospitales”, concedió en parte de Vizcarra. Del mismo modo, reconoció que podía ser, también, personal “de las fuerzas del orden que se contagiaron en su función de seguridad en las vías, en las calles”.

“Pero la gran mayoría de esos 258 nuevos pacientes positivos con COVID-19, se contagiaron seguramente cuando salieron a hacer sus compras de alimentos o cuando salieron, seguramente, al banco. Porque quizá salieron sin tener una justificación real para salir. Y cuando salieron, no mantuvieron la distancia mínima entre personas que debe haber”, señaló Martín Vizcarra.

PUEDES VER Vizcarra: Fin de la emergencia no quiere decir que todo regresará a la normalidad

Y continuó el mandatario: “Porque la única forma de contagio de este virus es a través del contacto con personas que estén con el mismo”.

“Y, entonces, cuando se contagiaron, seguramente no vieron a una persona con fiebre, a una persona tosiendo que generó el contagio. Se contagiaron por una persona que ya estaba con el virus, pero no tenía síntomas. Eso es quizá la principal característica de esta enfermedad: que uno puede contagiar y puede ser contagiado, sin tener síntomas. Y, entonces, son 258 personas que se confiaron, que dijeron: ‘A mí no me va pasar. No, no creo. No creo que tenga tan mala suerte que yo justo me contagia’. Y se contagiaron”, manifestó el presidente.