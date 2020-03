Retiro del 25% de aportaciones de AFP seguirá en discusión en el Congreso

Mónica Cuti. Arequipa

El presidente de la república, Martín Vizcarra, anunció ayer que se podrá retirar hasta 2 mil soles de los aportes de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), esto también lo podrán hacer personas que ya no aportan hace un año. Sin embargo, ello no significa que el proyecto de ley que pide el retiro de hasta el 25% del fondo de pensiones de las AFP no se discuta.

La reunión de la junta de portavoces se realizará hoy en el Congreso. Los parlamentarios arequipeños Edgar Alarcón y José Luis Ancalle respaldaron la decisión de Vizcarra e indicaron que la propuesta de retirar un porcentaje del fondo de pensiones es un derecho de los contribuyentes. Alarcón señaló que si bien 2 mil soles es un monto con el que una familia de 4 puede sostenerse por 15 días, nada asegura que el tiempo de emergencia solo se prolongue por este plazo y luego tengan que solicitar un nuevo retiro.

Agregó que si bien es un riesgo de que se retire el 25% de las aportaciones, por la desestabilización económica que varias entidades advirtieron, se está en emergencia y las personas necesitan disponer de sus dineros. Ancalle, por su parte, indicó que como bancada del Frente Amplio, presentarán otros dos proyectos de ley en los que se pide el retiro del 20% de las aportaciones a la AFP, y que si hay pérdidas económicas, los aportantes no sufran las consecuencias. Esto deberá acoplarse a la propuesta hecha por la bancada de Podemos Perú (25% de retiro).

Riesgos de retiro

El congresista José Núñez del Partido Morado comparte la idea de Vizcarra de que las personas que ya no aportan sean las que puedan retirar su dinero. Afirma que si los demás pensionistas lo hacen, pueden perjudicar gravemente a los que continúan aportando y en 5 o 10 años se jubilarán, pues el monto de sus pensiones disminuiría y no tendrían la posibilidad de recuperarse.

“Si se dispone del 25% de los fondos, se obligará a que las AFP vendan las acciones a bajos costos, lo que significa que se perderían hasta 14 mil millones de soles. Al vender ya no hay manera de que se recupere, cuando podría venderse una vez que se salga de la emergencia a un mejor precio”, dijo.

Manifestó que todas las acciones deben tomarse pensando en el corto, mediano y largo plazo, y de realizarse retiros tan grandes, se pone en riesgo económico al país y su recuperación con el tiempo. Agregó que espera que se tome conciencia de lo que se realiza y no se dañe a quienes están prontos a jubilarse.

Por su parte, la parlamentaria Rosario Paredes instó a que se revise bien el proyecto y que se tome la decisión sin perjuicio de nadie. ϖ