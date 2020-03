Omar Chehade sobre ley a favor de policías: “Merece la derogación inmediata por ser institucional”

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, mostró su rechazo a la “Ley de protección policial” decretada por el Congreso, la cual exime a los agentes del orden de responsabilidad penal al causar lesiones o muerte en uso de sus armas u otro medio de defensa.

En diálogo con Canal N, el parlamentario por Alianza para el Progreso señaló que dicha ley “merece la derogación inmediata por ser institucional” y que es "casi una licencia para matar”.

“Hay delincuentes personas de mal vivir, pero también hay personas inocentes que pueden estar involucradas en hechos extraños y con esto se puede dar pie a que muchos malos policías puedan cometer delitos”, expresó Chehade Moya.

En ese sentido señaló que la norma obliga a los jueces a inclinarse a favor de los policías y que los magistrados se verían impedidos a emitir una medida cautelar como detenciones preliminares o prisión preventiva.

Agregó que el estatuto jamás fue discutido en esta legislación. "Es una ley inconstitucional, obliga a los jueces a darle la razón a los policías, yo me he enterado cuando salió publicada en El Peruano, esto no ha sido debatido por el Congreso”, remarcó el legislador.

En otro momento, precisó que fue el disuelto Parlamento, quien aprobó esta ley y que es probable que el actual presidente del Congreso Manuel Merino, haya sido sorprendido por los asesores de la antigua Mesa Directiva.

“Quiero pensar que ha sido mal aconsejado, mal asesorado, por los asesores anteriores. La normal es peligrosa. No ha debido ser firmada por la mesa”, detalló el parlamentario.

Cabe señalar que durante la conferencia de prensa que brindó el jefe de Estado Martín Vizcarra este lunes, sostuvo que la autógrafa de la Ley Nº 31012, Ley de Protección Policial fue observada por su despacho.

“Llegó a nuestro despacho enviada por el Congreso anterior y, como tenemos que hacer antes de promulgar una ley, pasamos para que la evalúen y nos den su opinión los ministerios directamente", arguyó Vizcarra Cornejo.

En esa misma línea, el mandatario recordó que el Ministerio de Justicia presento observaciones a la norma entre julio y agosto del año pasado, por ende, no la promulgaron. No obstante, tras la disolución del Legislativo, no pudieron devolverla porque dicha institución dejó de operar.