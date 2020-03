Comenzó la segunda etapa de aislamiento social obligatorio por 13 días para combatir el coronavirus y las cosas podrían complicarse un poco más, según Augusto Álvarez Rodrich.

Asimismo, el periodista se refirió al anuncio del presidente Martín Vizcarra, quien aprobó junto al Consejo de Ministros el retiro de 2 mil soles de las AFP para trabajadores que no han aportado los últimos doce meses, esto como una medida de alivio económico por la crisis del Covid-19.

En este contexto, el conductor de Claro y Directo expuso que el Congreso de la República en este corto tiempo ya ha presentado 98 proyectos de ley, de los cuales 47 son económicos y 11 de reforma política.

“El grave problema es que muchas de esas iniciativas duplican o se sobreponen con iniciativas que el Ejecutivo ya está trabajando. Otras tienen efectos negativos”, indicó.

Para AAR, lo mejor en estas circunstancias es centralizar el mando, es decir, en el Gobierno. Además, añadió que otorgar el 25% de los aportes a los afiliados podría ser pernicioso, pues de aprobarse no habría dinero para la cobertura del sistema de salud, según la presidenta de las AFP.

“Lo único que van hacer es distorsionar el sistema de toma de decisiones y sería nefasto. No dudo de la buena intención del Congreso, pero no dudo tampoco de que varias de las iniciativas derrochan ignorancia (...) Más ayuda el que no estorba”, concluyó.