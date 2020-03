RMP: “El Congreso tiene consenso para aprobar medidas oportunistas, atención al virus del populismo” [VIDEO]

La emergencia sanitaria del coronavirus ha desatado una recesión económica a nivel mundial. Rosa María Palacios sostuvo que se están tomando buenas medidas para parar la emergencia, pero también existe el oportunismo.

El Estado peruano está liderando un plan gigantesco nunca antes visto en el país, según la conductora de Sin Guion, el cual destinará el 12% del PBI a gasto público, alivio tributario y subsidio y crédito a la reactivación económica.

“Esto es muchísimo dinero ¿de dónde ha salido este dinero? De la disciplina fiscal que ha tenido el Estado peruano durante veinte años, es decir, vamos a gastar los ahorros (...) Es el país ( Perú) en la región en que mejor posición tiene para hacer esto”, explicó.

RMP indicó que el BCR desembolsará 30 mil millones de soles para ayudar con liquidez a 350 mil empresas y así evitar que perjudique su planilla y cadena de pago. Asimismo, resaltó que estos ahorros son finitos, no obstante, ayudarán a sostener la crisis en los próximos seis meses.

Por otro lado, añadió que de todas maneras habrán perjudicados como las empresas que no trabajarán por 45 días como los casinos, el turismo o espectáculos, ya que son lugares donde no se puede aplicar el distanciamiento social para frenar el Covid-19.

Sin embargo, el Congreso que no tiene mucha experiencia, según RMP, ha lanzado medidas bastante populistas como entregar el 25% del ahorro de la AFP a cada afiliado.

“El ahorro que te comes hoy no lo vas a tener mañana. Si esa medida se autoriza no se trata de un grupo que está en extrema pobreza, desempleado o menos favorecido, sino de un grupo favorecido (...) Mucho cuidado con el Congreso que tiene consenso para aprobar medidas oportunistas, atención al virus del populismo”, manifestó.

