Bustamante sobre exoneración de afiliados de ONP: “Es un acto discriminatorio y arbitrario" [VIDEO]

El Gobierno autorizó la liberación de dos mil soles de las AFP para aquellos que no aporten hace un año como una medida de alivio económico ante la crisis del coronavirus. Asimismo, los trabajadores en planilla no aportarán durante abril y mayo. Gabriel Bustamante cuestionó por qué estas medidas no aplican para los 4 millones 700 mil afiliados a la ONP.

“Es un acto discriminatorio, arbitrario o tal vez no se han dado cuenta en el Ejecutivo, esto es injusto”, indicó.

El presidente de ACUSE aseguró que otorgar el 25% de los fondos de pensiones no generaría ningún caos financiero como lo sostiene la Asociación de las AFP, pues existe un fondo de 175 mil millones de soles.

Según la Superintencia de Banca y Seguros, hay 80 mil millones de soles colocados en el país, de los cuales 30 mil millones son del Gobierno, 30 mil millones para mercado de capitales y 20 mil millones para el sistema financiero.

El entrevistado recalcó que el Ejecutivo debe de corregir de inmediato la exoneración al recorte del 13% a los que aportan a la ONP. Además, expuso que la posición multipartidaria del Congreso está a favor de promulgar esta medida, por lo que el Gobierno deberá decidir después de que sea aprobada en el Pleno.

Por otro lado, Óscar Ugarte precisó que el coronavirus ha afectado a todo el mundo, por lo que es conveniente mirar a otros países para aprender. Sin embargo, aclaró que el Perú está cumpliendo con la demanda gracias al distanciamiento social, cuarentena y toque de queda, aunque indicó que hay algunas personas que aún no las acatan.

“Los servicios deben estar preparados para lo que podría ser más adelante justamente mirando lo que sucede en otros países. Todavía estamos en el crecimiento de la epidemia, no estamos en la cúspide y menos en el descenso, entonces tenemos que prepararnos para lo que venga y lo que venga puede ser crítico”, comentó.

