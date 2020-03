El coronavirus no es el único virus que está en el Perú. El autoritarismo y el populismo económico ya se estarían expandiendo en el país, según Augusto Álvarez Rodrich.

El periodista indicó que el Congreso de la República promulgó una norma aprobada por el disuelto Legislativo. Esta nueva ley de protección policial establece que el Poder Judicial no podrá dar mandato de detención preliminar o prisión preventiva contra un policía que haya causado la muerte o lesión durante el cumplimiento de su función.

Para el conductor de Claro y Directo, es correcto otorgar una protección a los miembros de la PNP, pero no a tal medida, ya que puede prestarse para abusos de poder.

“Por el tema del coronavirus hay mucha gente que está traficando con iniciativas como el autoritarismo demanda, es el peor momento para discutir estas cosas, es la peor iniciativa. Lamentable error del Congreso que arranca con iniciativas descabelladas”, expuso.

Por otro lado, AAR se refirió a la propuesta del Parlamento, el cual quiere liberar el 25% de las AFP para superar la crisis económica por el Covid-19.

Según el conductor de RTV, esta medida no ayudará en nada, pues el coronavirus es algo pasajero y le vejez no. Además, alegó que es una pésima iniciativa, ya que se devaluarán los fondos, no ayudará al sector más vulnerable y se agravará la recesión.

“Es demagogia pura, es politiquería barata (...) El Congreso ha empezado con muy mal pie porque está llenando de iniciativas absolutamente descabelladas y desacertadas”, manifestó.

