Ministra Muñoz: No hay sistema de salud que pueda soportar la irresponsabilidad de la gente

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, evidenció su molestia con un reciente reporte procedente de Iquitos, en Loreto, una de las ciudades que presentan mayor casos de contagio de coronavirus COVID-19.

Asimismo, Muñoz Dodero exhortó a la ciudadanía de Iquitos a tomar mayor conciencia sobre su accionar durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus COVID-19, mal que, hasta el momento, causó la muerte de 18 pacientes a nivel nacional.

“¡Iquitos, escucha! Tomen Conciencia, las cifras se les están disparando y no hay sistema de salud que pueda aguantar la irresponsabilidad de la gente que no cumple las medidas. Yo me quedo en casa”, manifestó la titular de Minam.

El reproche de la ministra es a consecuencia de un reciente reporte donde indica que la Marina de Guerra del Perú reforzó los operativos en la región de Iquitos a fin de hacer cumplir la inmovilización social obligatoria (toque de queda) y detuvo a 30 personas por desacato.

Además, el Estadio de Iquitos luce repleta de docenas de motos que fueron requisadas por las autoridades por haber circulado, pese a la orden de aislamiento social. Mostrando así la masiva desobediencia en la segunda región con más casos de infectados por coronavirus COVID-19.

Precisamente, este domingo 29, el Ministerio de Salud comunicó que los casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el Perú son de 852. De los cuales Lima e Iquitos presentan la mayor cantidad de casos con 639 y 52, respectivamente.

Le siguen Callao (29), Lambayeque (22), Piura (21), Cusco (17), Arequipa (15), Junín (13), La Libertad (13), Tumbes (8), Áncash (8), Ica (5), Huánuco (4), San Martín (3), Ayacucho (1), Madre de Dios (1), Cajamarca (1), Pasco (1) y Tacna (1).

Coronavirus en Perú: Registro de intervenidos durante estado de emergencia

Cabe recordar que Carlos Morán, ministro del Interior, informó sobre el registro informático con la lista de los intervenidos durante el estado de emergencia nacional. Dicha nómina será enviada a la Fiscalía para que sean procesados penalmente.

“No habrá impunidad para ellos. Si infringen las disposiciones del Gobierno, serán procesados penalmente”, resaltó Morán Soto.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que, desde que se declaró el estado de emergencia, se intervino a 2 646 ciudadanos en todo el Perú.