El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el contralor Nelson Shack se presentarán este martes ante la Junta de Portavoces del Legislativo, con el fin de exponer sus criterios técnicos para sacar adelante el marco legal para que la Contraloría General de la República pueda efectuar un control simultáneo de las inversiones destinadas a atender la emergencia sanitaria.

Así lo adelantó el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, en diálogo con La República. Según precisó, ambas autoridades sustentarán los proyectos presentados hasta el momento sobre el tema.

“Hemos visto conveniente citar al premier y al contralor para aclarar todas las dudas y conocer las posiciones de ambos para tener el tema más claro”, declaró el legislador, al precisar que la reunión será a las diez de la mañana.

Facultad denegada

La semana pasada, el Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo sin incluir el punto en el que se solicitaba que se le permita legislar sobre medidas de control concurrente.

Al respecto, Guillermo Aliaga dijo que esto debe analizarse a profundidad y defendió la decisión del Congreso. “En esta propuesta, el Ejecutivo nos da a entender que ellos iban a legislar acerca de organismos autónomos, como lo es la Contraloría, y eso no es pertinente. ya que hablamos de independencia de poderes”, afirmó.

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, subrayó que el Gobierno no puede ser juez y parte. “El control concurrente es una medida preventiva, pero como medida preventiva no tiene fuerza si no va a acompañada de una sanción. Esa es la queja de Shack”, agregó.

Por su parte, la parlamentaria de Alianza para el Progreso Carmen Omonte respaldó que la Contraloría cuente además con potestad sancionadora.