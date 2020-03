Diferentes grupos de trabajo del Congreso coincidieron en la prioridad de aprobar un proyecto de ley para que la Contraloría pueda ejercer control concurrente al Ejecutivo en el actual estado de emergencia sanitaria, pero no se ponen de acuerdo en si se aprobará el proyecto enviado por el Ejecutivo o uno de carácter multipartidario.

Renán Espinoza, vocero de Somos Perú (SP), afirmó que su grupo ha propuesto a la Mesa Directiva que la Junta de Portavoces se reúna mañana para priorizar la agenda y convocar un pleno virtual el martes y así ver este tema. Agregó que la propuesta de SP es que se apruebe el proyecto del Ejecutivo porque no se ajusta a estos momentos de emergencia.

Por su parte, el portavoz del partido Morado Francisco Sagasti dijo haber escrito al presidente del Congreso para que priorice este debate y los citen a la brevedad. Si bien destacó que debe verse el proyecto del Ejecutivo, por ser urgente, no descartó que se analice el que se consensuó con varios partidos. Comentó que este no fue aprobado porque era un texto amplio y en algunos aspectos rebasaba el periodo de emergencia como no tener claro si el plazo del control concurrente se refería solo a la crisis sanitaria.

Lenin Checco, del Frente Amplio, sostuvo que el lunes o martes volverán a reunirse los portavoces y que se usará la facultad que tiene la Comisión Permanente para aprobar el proyecto multipartidario. Indicó que su grupo pretende que no solo se incluya la supervisión concurrente, sino la capacidad sancionadora contra los funcionarios con alguna infracción.

Otto Guibovich, de Acción Popular, también ha pedido a la Mesa Directiva que este asunto tenga prioridad. Dijo que, dado que ya están facultados para hacer sesiones virtuales, espera que el martes se convoque a la Junta de Portavoces y si es posible ese mismo día se resuelva.

Omar Chehade, de Alianza para el Progreso, indicó que están atentos a lo que disponga la Mesa Directiva y que en todo caso la Comisión Permanente puede analizar y aprobar el proyecto del Ejecutivo o el texto sustitutorio respaldado por diferentes bancadas. Explicó que no se otorgó la facultad al Ejecutivo para el control concurrente de la Contraloría por el peligro a que quien sea auditado saque normas reglamentarias a su favor.

PCM espera celeridad

- El jefe del gabinete ministerial, Vicente Zeballos, expresó ayer que el Gobierno tiene interés en la pronta aprobación de la norma que permita a la Contraloría efectuar el control concurrente durante la emergencia.

- “Se trata de un mensaje de transparencia”, enfatizó, al recordar que el presidente del Congreso, Manuel Merino, le prometió dar celeridad a este tema.