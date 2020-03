La congresista de la República, Arlette Contreras, reiteró a través de un video en sus redes sociales que su renuncia a la bancada del Frente Amplio (FA) se dio porque la agrupación no mostraba apoyo a la agenda sobre los derechos de las mujeres impulsada por la parlamentaria ayacuchana.

Señaló además que su propósito era retirarse bajo los mejores términos porque tampoco estaba de acuerdo con que le impusieran la militancia en el partido o el personal con que debía contar en su despacho.

Sin embargo, precisó que al hacer conocer su decisión solo recibió ataques y calificativos del partido político. A pesar de que aclaró desde un primer momento sus intenciones por desarrollar la agenda mujer en el Parlamento y no encontró oposición.

“Al Frente Amplio tan poco le ha interesado la violencia en contra de las mujeres que ni siquiera ha previsto su participación en la Comisión de la Mujer ni como accesitarios, no tienen participación en dicha comisión, pese a que yo se los he pedido de distintas formas, desde el primer momento cuando me presenté con ellos y eso no lo puedo tolerar”, enfatizó Contreras.

Asimismo, indicó que el partido en mención no ha respaldado la agenda mujer que viene impulsando, tampoco el primer proyecto que ha presentado. Agregó que el partido con el que se postuló es su primer obstáculo.

“Si el principal obstáculo en mi camino es el partido político con el cual yo debería trabajar de manera coordinada, qué puedo hacer si mi proyecto de ley no es de su interés y me dejan esperando para que lo firmen”.

"He creado espacios fuera del partido, me he visto en la necesidad de convocar a las mujeres congresistas del Parlamento y en dos horas he logrado que firmen mi primer proyecto, cosa que no pasaba en el Frente Amplio, por estas razones y mucho más yo no podía continuar en un espacio de esa naturaleza”, sostuvo.

En ese sentido, también aseguró que no integra otro partido político como se especulaba, y ello tampoco fue motivo para retirarse del Frente Amplio.

“Yo no estoy en otro partido político, mis intenciones y el motivo por el que renuncié no es para irme a otro partido político. No soy fujimorista, las personas de mi equipo tampoco lo son, ninguno tiene afiliación política; sin embargo, se les ha tildado así”