El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, informó que el pleno programado para hoy se llevará a cabo de todas maneras y solo participarán 70 congresistas, los cuales están dispuestos a dar potestades legislativas a la Comisión Permanente y esta a su vez responda al Ejecutivo sobre su pedido de delegación de facultades para frenar la expansión del coronavirus en el país. “No retamos a nadie. Es nuestra labor”, afirmó.

En tanto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, adelantó que su bancada esta dispuesta a apoyar al Gobierno. “Somos Perú está con esa predisposición. Tenemos que ver el alcance de la solicitud”, declaró.

En ese sentido, dijo que hoy se espera que se instale la Comisión Permanente, “si se consiguen todos los votos”, y se planteará que dicho grupo pueda sesionar de manera virtual. Asimismo, informó que la conformación de comisiones “la tiene que ver inicialmente el Consejo Directivo y, si se aprueba ahí, se podría llevar eventualmente a la Permanente” de hoy.

En tanto, las bancadas han designado a la mitad de sus agrupaciones para que hoy asistan al pleno.

Sin embargo, en el Partido Morado no todos los congresistas están de acuerdo. Según nuestras fuentes, el congresista Gino Costa, Alberto de Belaunde, entre otros, no respaldan este pleno presencial y no asistirán. Según trascendió, el más entusiasta con esta cita es el vocero morado Francisco Sagasti. No obstante, dicho grupo le dará las facultades al Gobierno si es que lo solicita.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso Carmen Omonte informó que “hasta el momento participarán” en el pleno de hoy. “Delegaremos facultades… Espero que el Ejecutivo acoja proyectos presentados por diversos congresistas de APP relacionados con esta crisis, como lo es el del retiro de AFP y CTS”, agregó Omonte.

Roció Silva Santisteban, portavoz del Frente Amplio, informó que su bancada denunciará constitucionalmente a los integrantes de la Mesa Directiva por convocar de manera presencial una sesión plenaria.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que la sesión hoy del Pleno debe llevarse de manera rápida y aprobarse todas las normas que se requieran para frenar la expansión del coronavirus.

Shack pide aprobar control concurrente

Nelson Shack, contralor general de la República, exhortó al Congreso a evaluar y aprobar hoy en el pleno las leyes sobre el control concurrente en la ejecución de recursos por parte del Ejecutivo durante el actual estado de emergencia.

“Corresponde al Pleno del Congreso la aprobación del control concurrente para los recursos de la emergencia, por ser una de las materias que no se pueden aprobar en la Comisión Permanente, ni tampoco a través de decretos legislativos por tratarse de modificaciones a una ley orgánica”, dijo en Andina.