Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), cuestionó la propuestas de la presidente de su institución, Marianella Ledesma, de indultar y conmutar penas de presos que cumplan con ciertas condiciones y sean parte de la población vulnerable al coronavirus (COVID-19).

“La propuesta (de indultar y conmutar a presos) es de carácter estrictamente personal. Nunca se discutió, ni menos se aprobó en el pleno del Tribunal Constitucional”, manifestó el tribuno vía telefónica en Canal N.

Asimismo, Espinosa-Saldaña señaló que hay una preocupación muy fuerte en el TC por el hacinamiento en las cárceles en el país por lo que muestra sus discrepancias en varios puntos de dicha propuesta de Ledesma.

“Tenemos sentencias muy recientes en donde obligamos al INPE a crear condiciones y espacios para que los presos con alguna enfermedad mental, por ejemplo, tengan una atención especial. Hay unas discrepancias por lo menos por una serie de imprecisiones notarias que hay en la ponencia”, expresó.

Cabe recordar que que Marianella Ledesma le planteó al presidente de la República, Martín Vizcarra, el uso de sus facultades como mandatario para el indulto y conmutaciones de penas en presos con más riesgo al COVID-19. Esto, durante la sesión del Consejo de Estado llevada a cabo el pasado lunes.

“El indulto es una gracia que solo se le da al condenado. ¿El grueso de gente que está en la cárcel son sentenciados? No, son personas que tienen procesos abiertos y prisión preventiva. Si alguno de ellos tiene síntomas, ¿se le va a indultar o no?”, criticó Espinosa-Saldaña.

Finalmente, el miembro del TC advirtió que en caso se decida aplicar el indulto a personas mayores, no habría un “plan de reinserción” a la sociedad por lo que solo complicarían su estadía y convivencia en la misma.

“El presidente de la República ayer anunciaba que había disminuido el número de la delincuencia en un 84%. No sé si esa disminución se mantendrá en caso indultemos sin ningún control a personas a las que no les damos trabajo, no tenemos dónde ponerlos y tienen que ganarse la vida de alguna manera”, agregó.