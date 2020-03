La bancada de Frente Amplio informó este miércoles que evalúa denunciar constitucionalmente a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso por, según indicaron, “hacer caso omiso” a sus pedidos de adecuar la realización de las sesiones parlamentarias a la situación de emergencia que atraviesa el país por la propagación del coronavirus COVID-19 y a la orden de aislamiento social obligatorio.

A través de un pronunciamiento, el mencionado grupo parlamentario indicó que envió dos oficios a la Presidencia del Congreso en la que resaltan la importancia de adoptar medidas para que las sesiones puedan reunirse de forma virtual. Pedidos incluye al pleno.

PUEDES VER Congreso: los 3 puntos de la agenda del Pleno de mañana

“La Presidencia del Congreso ha hecho caso omiso a nuestros pedidos, poniendo de excusa que el Reglamento no lo permite. Nosotros insistimos que debe primar el principio de realidad y proporcionalidad para que la Mesa Directiva y el Congreso busquen que ese documento se adecúe a la urgencia de la emergencia sanitaria”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Frente Amplio agregó que no asistirá a la sesión del Pleno del Parlamento que se realizará este jueves, en el que instalará la Comisión Permanente, debido a que vulnera el derecho a la salud.

“El Congreso debería adoptar decisiones en consecuencia con el interés del pueblo y no ponerlos en peligro, más aún cuando los ciudadanos y ciudadanas que vienen infringiendo la ley, están siendo objeto de denuncias penales por distintos ilícitos contra la salud pública”, agregó la bancada.

En declaraciones para La República, el vocero de Frente Amplio, Lenin Checco, expresó que no existe “voluntad política” por parte de la Mesa Directiva y pone en riesgo la integridad de los parlamentarios que asistan al pleno de este jueves.

No están aprobando nuestro pedido, al menos ni lo han aprobado para un futuro cercano de reunirnos virtualmente. No hay voluntad política por parte de la Mesa Directiva de la necesidad de reunirnos virtualmente, no hay ninguna acción administrativa que quiera impulsar este tema.

“Queremos que haya una voluntad política y que realmente podamos acatar [el aislamiento social]. Hace unos días intervinieron a un congresista por ir a una conferencia. ¿Mañana detendrán a todos los congresistas por ir al pleno? La ley es para todos”, enfatizó.