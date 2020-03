Gobierno asegura que medidas tomadas con el COVID-19 son las mejores

La secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel contra el Coronavirus, Desilú León, aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar los contagios de infectados por el COVID-19 en nuestro país son las mejores y que además se tomaron de manera oportuna pues de no hacerlo los casos hubieran seguido aumentando.

“Al principio (las acciones tomadas por el Gobierno) pudieron parecer un poco extremas, pero ahora resultan las mejores que se han tomado y (se adoptaron) en forma sumamente oportuna”, declaró la funcionaria en TV Perú el último martes.

En efecto, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) ya son 416 las personas infectadas por coronavirus en el Perú, además de tener ya 7 fallecidos registrados en 5 días.

“Nosotros sabíamos que en esta pandemia los casos iban a ir aumentando, pero lo que necesitábamos con estas medidas era frenar un incremento indiscriminado de la propagación de un virus tan fuerte como es el covid-19”, manifestó León.

Por otro lado, la representante del Gobierno consideró que aún se pueden “presentar algunos casos más” de contagiados, pero con las pruebas que está adquiriendo el Ejecutivo se puede tener un mayor número de descartes y así saber con precisión si esta enfermedad va en crecimiento o mantiene la misma línea.

“Si no hubiéramos tomado las medidas a tiempo, si no se hubieran dictado, si el Gobierno no hubiera decidido afrontar la pandemia de una vez, nuestra curva de crecimiento sería muchísimo más alta”, expresó.

Asimismo, Desilú León alertó que frenar el crecimiento del COVID-19 “es muy difícil” por lo que se requiere el apoyo de toda la ciudadanía de acatar las disposiciones del estado de emergencia y no resistirse como viene ocurriendo en algunas regiones del país ya que de seguir desobedeciendo se tomarán “otras medidas adicionales”.

“Sin embargo, con estas acciones, lo que estamos viendo es que todavía no hay un crecimiento exponencial como sí hubiera podido darse en caso de haber continuado, digamos, con una vida normal en el país”, agregó.