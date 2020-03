Martín Vizcarra: “Soy un ciudadano más, tengo que respetar las indicaciones”

Coronavirus en Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó este miércoles que respeta todas las direcciones de prevención que indicó el Ministerio de Salud (Minsa) para contener la propagación del COVID-19 en el Perú.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que evita salir de Palacio de Gobierno, y que si lo hace, solo es en situaciones en las que su presencia en otro lugar es necesaria.

PUEDES VER Martín Vizcarra anunciará este jueves si se amplía o no el aislamiento obligatorio

“Soy presidente, pero soy un ciudadano más y tengo que respetar todas las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud”, señaló el mandatario.

“Cuando salgo, lo he hecho para supervisar el estado en que se encuentra el hospital de Ate o cuando he ido a las torres de la Villa Panamericana”, agregó.

En contacto con los medios de comunicación, Vizcarra aseguró que en todas las reuniones en Palacio se está respetando el distanciamiento social de más de un metro entre los participantes.

Además, anunció la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) desde este miércoles a las 05:00 de la tarde, a fin de establecer una coordinación más estrecha con los gobernadores regionales.

Por otro lado, el mandatario comentó que durante la cuarentena se han atendido 32 emergencias por desastres naturales, y 207 emergencias viales.

Con respecto a la criminalidad, el presidente informó que la delincuencia se ha reducido en un 84%.

No obstante, señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha recibido 600 llamadas con denuncias por casos de violencia de género y 169 reportes de violencia contra la mujer.

Sobre los detenidos durante la cuarentena, el Ministerio del Interior ha registrado 2427 infractores.

A la fecha, el acumulado total es de 18476 personas en todo el país.

PUEDES VER La inmovilización es un respiro a la naturaleza, afirma Vizcarra

Martín Vizcarra: “No me he hecho el descarte del coronavirus porque no tengo los síntomas"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó este miércoles que no le han efectla prueba de descarte del coronavirus COVID-19, ya que no presenta los síntomas.

“No me he hecho la prueba de descarte porque no tengo ninguno de los síntomas que están establecidos. [No tengo] malestar del cuerpo ni incremento en mi temperatura corporal”, expresó Vizcarra Cornejo durante una conferencia de prensa, en la que brindó el reporte del trabajo multisectorial del Ejecutivo hasta en el décimo día de estado de emergencia.