Piden investigar a congresistas de Cusco por aprovecharse de su cargo

Rubén Pantoja Calvo, congresista por el partido Unión Por el Perú (UPP), junto a sus colegas Matilde Fernández y Juan de Dios Huamán, estan en el ojo de la tormenta, luego de conocerse que se habría aprovechado de un vuelo humanitario. Este fue gestionado para el traslado de ciudadanos cusqueños de bajos recursos hacia la región imperial. En el vuelo, Pantoja hizo subir a sus familiares. Autoridades cusqueñas coincidieron en pedir una investigación sobre el hecho, que también involucra a otros dos parlamentarios.

La mañana del sábado último, un avión de las Fuerzas Armadas aterrizó en el aeropuerto cusqueño con 41 pasajeros a bordo. Estos habían quedado varados en Lima, cuando se dictó el aislamiento social obligatorio. De los ocupantes, tres eran congresistas de la República y once del entorno familiar de Pantoja Calvo, quienes, además, habrían pasado por alto los controles de sanidad ante un eventual contagio del Covid-19.

El primero en pronunciarse fue el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García. Señaló que el arribo del avión los tomó por sorpresa. Según refiere en un comunicado, el accionar de los congresistas fue arriesgado e irresponsable. “Hemos llevado el caso a la Fiscalía de Prevención del Delito, que debe investigar y determinar qué hacer. Nuestra preocupación es la salud de los cusqueños que se puso en riesgo”, señaló.

La fiscal de prevención del delito de Cusco, Emma Ortega, refirió que la denuncia debe realizarla el gobierno regional ante la Fiscalía Penal.

Por su parte, Álex Hidalgo, congresista de Alianza para el Progreso, refirió que el tema debe ser investigado y son sus colegas implicados quienes tienen que dar las explicaciones a la población. “La gestión la hicimos para ayudar a nuestros paisanos, existen muchos que quieren retornar a Cusco y no pueden", dijo.

Similar opinión tuvo el prefecto regional de Cusco, Julio César Hancco. Refirió que desde su despacho iniciará una investigación para ver si hubo o no aprovechamiento del cargo y atentado contra la salud. “No quiero adelantar opinión hasta que se realicen las investigaciones”, afirmó.

Desde Lima, una madre cusqueña denunció que tomaron sus datos para el vuelo, sin embargo, no pudo abordar el avión. "Tenía mis pasajes y los han suspendido. Lo que pasa es que me he comunicado con la congresista Matilde Fernández, y la señora no me ha incluido en la lista, pese a que le he dicho que tengo un niño de dos años”, indicó.

De otro lado, la Dirección de Salud de Cusco inició la ubicación de los pasajeros que no se realizaron las evaluaciones. Pablo Grajeda, de Inteligencia Sanitaria, refirió que hay personas que se rehúsan.v