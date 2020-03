Merino: Se debe modificar el Reglamento del Congreso para tener plenos virtuales

El presidente del Parlamento, Manuel Merino, manifestó este martes que, para que se puedan realizar sesiones del Pleno de manera virtual, era necesario que hagan modificaciones al Reglamento, y que estos cambios solo se podrían alcanzar mediante una sesión presencial de los integrantes de la representación nacional.

“Para instalar la Comisión Permanente tenemos que tener un pleno y para tener pleno tenemos que hacerlo de manera directa, no puede ser virtual porque no tenemos el instrumento. El reglamento no lo permite. Hay que hacer modificaciones, tendría que ser en una sesión plenaria y no podría ser virtual”, expresó en una entrevista para RPP.

Las declaraciones de Merino de Lama, quien es legislador por Acción Popular, se producen luego que diferentes personajes políticos, como el ministro de Salud, Víctor Zamora, recomendaran que las sesiones del Pleno se realicen de manera virtual, desde sus viviendas, de modo que no se infringe la orden de aislamiento social obligatorio que dispuso el Poder Ejecutivo como medida del estado de emergencia decretado para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en el país.

En otro momento de sus declaraciones, Merino expresó que la reunión Mesa Directiva y la Junta de Portavoces de esta mañana se realizaron para que se priorice la instalación de la Comisión Permanente, instancia que posee con menor número de integrantes y que, tras aprobar una resolución legislativa que le otorgue facultades, podría atender un eventual pedido por parte del Gobierno para este periodo de emergencia.

“El Parlamento en su reglamento en este momento no permite tener sesiones virtuales y hemos solicitado al departamento que corresponde para que nos pueda hacer una exposición el oficial mayor de la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda sesionar de manera virtual, pero para esto es necesario que tengamos Junta de Portavoces, es necesario que tengamos Consejo Directivo, que instalemos la Comisión Permanente”, agregó.

Tras la reciente Junta de Portavoces, el Congreso de la República convocó a sus integrantes para la participación de un pleno, sesión que se realizará al mediodía de este jueves 26.