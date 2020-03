En el octavo día de estado de emergencia que atraviesa el país, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, expresó que el Gobierno hará todos los esfuerzos para evitar que el número de contagiados por el coronavirus COVID-19 aumente en el territorio nacional, por lo que, si se tiene que endurecer las medidas, no le temblará la mano al Poder Ejecutivo.

Las declaraciones de la integrante del Gabinete Ministerial se producen luego que conociera que en la región Ica se realizaron procesiones religiosas a pesar del aislamiento social obligatorio que se dispuso para evitar la propagación del mencionado virus.

“Si tenemos ese nivel de relajo, por supuesto que no será suficiente la cuarentena que estamos haciendo. No vamos a tener ninguna duda de tomar las medidas que sean necesarias. Esto es un problema de salud pública. Esto no se resuelve solo con buena voluntad. Si es necesario ampliar, endurecer las medidas o lo que fuera necesario, no nos va a temblar la mano para hacerlo”, manifestó Muñoz.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo se esfuerza en controlar la situación sanitaria actual en los quince días que dure el estado de emergencia, de modo que no se prorrogue ese plazo, y que lo único que se le pide a la población es mantenerse en casa como medida de protección.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo, como Gobierno, para que en dos semanas podamos controlar esta situación. Sin embargo, hemos sido muy claros también: la gente tiene que quedarse en su casa”, agregó.

Coronavirus en el Perú hasta el día 8 de emergencia

Este martes 24 el Perú vive su noveno día de aislamiento social obligatorio, y, según reportó en la víspera el presidente de la República, Martín Vizcarra, la cifra de infectados por el coronavirus en el país aumentó a 395 de 7 486 muestras procesadas.

Según detalló el jefe de Estado, de dicha cifra, 36 pacientes se encuentran hospitalizados y siete necesitan ventilación mecánica.

Por su parte, el ministro de Salud, Victor Zamora, expresó que está en constante evaluación la posibilidad de ampliar el estado de emergencia, ya que se ha identificado que hay regiones del país que no está acatando las medidas del Poder Ejecutivo.