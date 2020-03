El exmandatario Alejandro Toledo evitó declarar ante la prensa sobre los procesos legales en su contra, luego que haya sido excarcelado el último viernes para evitar un posible contagio de coronavirus COVID-19.

La justicia de Estados Unidos decidió que el exmandatario debía salir de prisión durante su proceso de extradición al Perú porque era una persona vulnerable de contagiarse del virus. Ahora está recluido en una casa de la bahía de San Francisco con un sistema de vigilancia por GPS en el tobillo.

PUEDES VER Toledo ya está fuera de prisión pero en una casa y con grillete

Alejandro Toledo evita pronunciarse

No obstante, un medio de comunicación peruano logró comunicarse con él en dos ocasiones para consultarse sobre el inicio del proceso de pérdida de dominio contra sus bienes.

Toledo Manrique contestó a la periodista Juliana Oxenford y le informó que no está dispuesto a dar entrevistas sobre su situación legal, pero también mostró su molestia cuando le recordó su estado de prófugo de la justicia peruana.

El expresidente Alejandro Toledo había solicitado su libertad bajo fianza en 2 oportunidades, antes de este pedido aprobado por el juez estadounidense. Foto: Peter DaSilva

En la primera ocasión, el ex jefe de Estado le contestó el teléfono y la comunicadora le preguntó si podían iniciar una entrevista, a lo que él le contestó: “No, no, no", y pasó a colgarle.

En una segunda llamada, Oxenford le explicó que las preguntas que quería hacerse eran sobre el inicio del proceso de extinción de dominio que la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima inició en su contra.

Tras esto, Toledo respondió: “¿Qué es eso?”. La periodista le explicó la situación y él replicó: “Mire, con todo respeto, no voy a dar ninguna declaración. Me disculpa, no puedo. ¿Entiende? No puedo".

La comunicadora insistía en mantener la conversación, a lo que el exlíder de Perú Posible respondió: “Oiga, pero respete mi opinión”.

PUEDES VER Procuraduría: Liberación de Alejandro Toledo no afecta extradición al Perú

Tras esto, Oxenford le recuerda que él ha eludido la justicia peruana y que debería responder por las acusaciones en su contra, lo que provocó la molestia de Toledo Manrique. "¿Usted me está acusando o me está haciendo una pregunta?”, dijo y colgó.

Alejandro Toledo fue excarcelado

El expresidente abandonó el último viernes el centro penitenciario de Maguire (California), donde se encontraba detenido por mandato de extradición al Perú, al investigar que presuntamente habría recibido hasta $ 35 millones de Odebrecht y Camargo y Correa,

“Muy cansado, flaco, encorvado, la piel clarísima de quien no ha visto el sol en mucho tiempo, y (...) la mirada de quien por fin sale de una experiencia traumatizante”, describió en Twitter la periodista peruana Liliana Michelena, radicada en Estados Unidos, quien vio a Toledo cuando dejó la prisión.

El ministro de Justicia Fernando Castañeda aclaró que la liberación de Alejandro Toledo en Estados Unidos no afecta el proceso de extradición en su contra. Además, reiteró que el expresidente estará constantemente monitoreado.