Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministro, cuestionó que el Congreso de la República haya determinado no cumplir con el aislamiento social obligatorio y así evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Asimismo, Zeballos Salinas cuestionó que la Junta de Portavoces pretenda reunirse este martes 24 en una sesión ordinaria.

“Tenemos que ser conscientes de cuál es la perspectiva de una norma restrictiva dictada, y el objetivo es velar por la salud de todos los peruanos. [¿Deben o no deben viajar?] Si están en la ciudad de Lima, deben quedarse en la ciudad de Lima. Deben ser un ejemplo para el resto de ciudadanos”, manifestó el premier.

Asimismo, el presidente del Gabinete Ministerial declaró que el Parlamento debería evidenciar una muestra de liderazgo con “su actitud” y mencionó como ejemplo, los pronunciamos que el Ejecutivo viene realizando.

“[Deben] asumir el mensaje en cada gesto. Cuando hacemos las conferencias [de prensa en Palacio de Gobierno], guardamos las distancias que corresponden”, añadió.

Presidente del Congreso de la República responde

Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, respondió al cuestionamiento de Vicente Zeballos y resaltó todas las autoridades en el país tienen como objetivo combatir la propagación del coronavirus COVID-19.

“¿Por qué viajan los ministros, entonces? Mejor que manden funcionarios nada más. El presidente Martín Vizcarra se reúne con los ministros en Palacio, yo me fui a reunir con él y el premier Zeballos me fue a visitar. Si los congresistas no deberíamos movernos, por qué ellos sí lo hacen”, aseveró en diálogo con Correo.

Sobre las críticas hacia los congresistas que viajaron a su región de representación, Merino de Lama aseguró que fue realizado previa coordinación con los ministros.

Sobre la posibilidad de suspender la Junta de Portavoces para este martes 24, el presidente del Congreso de la República indicó que sucedería en caso el hijo de Enrique Fernández (Frente Amplio) de positivo en un examen de coronavirus.

“En este caso, tenemos que pedir que el congresista [Enrique] Fernández se haga la prueba y luego a varios que han estado cerca de él”, manifestó.