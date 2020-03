Ministro de Relaciones Exteriores: “Traer vuelos de Europa es un riesgo alto”

Gustavo Meza – Cuadra, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la prioridad para el Ejecutivo es evitar la repatriación de conciudadanos peruanos que se encuentran varados en diversos países de Europa a fin de evitar la circulación del coronavirus COVID-19.

Asimismo, debido al estado de emergencia nacional y al cierre de fronteras, decretado por el Gobierno el último 15 de marzo, el canciller manifestó que los vuelos que están entrando a territorio nacional son vuelos de Estado.

“Ya prácticamente no están entrando vuelos. Los pocos vuelos que están entrando son vuelos de Estado, es probable que haya algún vuelo del gobierno español. Es muy difícil, por hacer los operativos, y por la propia salud de las personas, juntarlos en el aeropuerto, ponerlos en el avión y traerlos al Perú”, sostuvo.

Meza – Cuadra Velásquez resaltó que el Gobierno de Martín Vizcarra ha considerado que la prioridad es evitar la circulación del coronavirus COVID-19. Mal que, hasta este domingo 22, cuenta con 363 casos de contagio y 5 decesos en el Perú.

“Consideramos que ahora la prioridad es evitar la circulación del virus, en el caso de Europa, hay que ser sinceros, es un riesgo alto. Lo que estamos haciendo es reforzar los consulados, hoy se ha alojado a más de 56 personas en hoteles que han conseguido y los vamos a seguir apoyando”, aseveró el ministro.

Peruanos varados en Cancún y Barcelona

Consultado el ministro de Relaciones Exteriores sobre la situación en la que se encuentran los peruanos varados en Cancún, México, éste apuntó que los connacionales no podrán volver, sin embargo, enfatizó que la embajada se encuentra brindando alimentación y medicina.

“Cancún es una de las ciudades donde Perú no cuenta con un consulado. Entonces, he pedido al embajador que interceda y ha enviado a funcionarios para que ayuden en algunos vuelos que ha habido, pero lamentablemente ahora no hay vuelo. Lo que se está viendo es proveer alimentación, medicina y albergues a aquellos que tienen verdaderas necesidad”.

Finalmente, sobre un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quienes se encuentran varados en Barcelona, España, Antonio Meza – Cuadra resaltó que “se aprobó un fondo de emergencia que ya ha sido enviado a los consulados”.