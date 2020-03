El expresidente Alejandro Toledo abandonó el viernes en la noche la prisión estatal de Maguire, en el condado de San Mateo, en California, y ahora está recluido en una casa de la bahía de San Francisco, en el mismo estado, con un sistema de vigilancia por GPS en el tobillo.

Su excarcelación se dio luego de que su esposa y un grupo de amigos pagaron la mitad de la fianza que le impuso el juez del distrito norte de California para dejarlo salir de prisión. Eliane Karp depositó 175,000 dólares y sus amigos Martin Carnoy, US$ 125 mil; Andrea Neves, US$ 100 mil; Eric Dredo, US$50 mil y Larry Diamond, US$ 50 mil.

La otra mitad de la fianza se respaldará con propiedades inmobiliarias de amistades del expresidente peruano. Uno de los inmuebles está ubicado en Tacoma, estado de Washington, y el otro en Nueva Jersey.

Se prevé que el afianzamiento inmobiliario demore algunas semanas, por las restricciones y aislamiento que las autoridades de Estados Unidos empezaron a implementar ante el incremento de los contagios por el coronavirus COVID-19. Pero el juez precisó que eso no impedía su salida de prisión, al tratarse de una situación de emergencia.

Toledo debe permanecer a disposición de las autoridades físicamente y por teléfono ante cualquier audiencia que se le realice. Tanto él como su esposa entregaron sus pasaportes. Además, se le ha prohibido beber en exceso o utilizar drogas y solo podrá salir de casa para una atención médica, si es citado ante la corte o para coordinación con su abogado defensor.

El proceso de extradición por el caso Lava Jato continúa y aún está pendiente que se presente el segundo pedido por las cuentas de la offshore Ecoteva.

Cómo salió

Registro. “Muy cansado, flaco, encorvado, la piel clarísima de quien no ha visto el sol en mucho tiempo, y (...) la mirada de quien por fin sale de una experiencia traumatizante”, describió en Twitter la periodista peruana Liliana Michelena, radicada en Estados Unidos, quien vio a Toledo dejando la prisión.