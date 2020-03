Rafael Rey, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), dio a conocer a la opinión pública su situación de salud tras someterse a la prueba del hisopado.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada”, reza la publicación en su cuenta de Twitter.