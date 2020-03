El nuevo presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, ha convocado a sesión de Junta de Portavoces para este martes 24 de marzo a las 10 de la mañana, pese a que el Estado decretó el aislamiento social obligatorio para evitar el contagio del coronavirus COVID-19.

Al respecto, algunas bancadas parlamentarias han mostrado su disconformidad con esta reunión asegurando que debería ser de manera virtual, propuesta que ya han hecho llegar a la Mesa Directiva.

No obstante, otros grupos aseguran que Oficialía Mayor del Legislativo ha negado que la institución tenga recursos para gestionar un encuentro que no sea presencial. Además, sostienen que esta convocatoria es necesaria.

Agenda de la Junta de portavoces

Manuel Merino de Lama de Acción Popular informó que la agenda para la Junta de Portavoces de este martes será para debatir los siguientes temas: la conformación de la Comisión Permamente y del Consejo Directivo del Congreso.

Además, se decidirá sobre la elaboración de una plataforma para que los legisladores puedan sesionar de manera virtual para respetar el aislamiento social obligatorio si afectar las funciones que deben cumplir en el poco tiempo que tienen.

Cabe mencionar que la Comisión Permanente tiene como objetivo cumplir las funciones de la institución cuando este está en receso, cierre de legislatura e incluso durante el periodo de interregno. Por otro lado, el Consejo Directivo es el encargado de la administración y aspectos económicos de la institución. También aprueba la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo el orden de los temas a tratar.

Posición de las bancadas sobre Junta de Portavoces en el Congreso

La bancada Alianza Para el Progreso (APP) ha señalado que los acuerdos a tratar en esta Junta de Portavoces son necesarios y urgentes. Indicaron que lo ideal es un medio virtual, pero por el momento no cuentan con ello.

“Si es necesario o urgente, habrá que hacer un esfuerzo. El presidente de la República necesita facultades para que actúe en esta emergencia, los médicos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los periodistas, están haciendo un esfuerzo ¿por qué no podrían los congresistas? Sería lo óptimo que sea virtual, ya se le encargó al oficial mayor que coordine con los responsables de tecnologías de la información y puedan encontrar un medio virtual”, respondió Luis Valdez Farías, primer vicepresidente del Congreso dice y miembro de APP.

Por su parte, Carmen Omonte señaló que espera que la insttuvión tome las medidas de precaución recomendadas para evitar el contagio del coronavirus COVID-19, del que ya hay 318 casos de infectados en territorio nacional.

“En la última sesión se planteó a la Oficialía Mayor si se pudiera implementar sesiones virtuales y se nos explicó que el Congreso no había habilitado ese servicio y que no teníamos la capacidad para hacerlo. Imagino que esta sesión tendrá que hacerse con las distancias correspondientes, con mascarillas, porque al no estar todavía habilitada la posibilidad de hacerlo virtual se tomaran decisiones que son imprescindibles”, sostuvo Carmen Omonte, también integrante de este grupo parlamentario.

De la bancada Somos Perú, Guillermo Aliaga, quien además es segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento, indicó que los tema a tratar son de suma importancia y que si se ejecuta la reunión esta debe hacerse respetando la distancia mínima.

“Consideró que es oportuno que se realice en un espacio donde se garantice la distancia mínima, sobre todo porque se necesita instalar la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Se le ha preguntado a Oficialía Mayor si es que existen medios que permitan realizar estás sesiones virtuales. La respuesta es que no existen. Se les ha encargado que busque la plataforma que asegure confidencialidad y protección de datos; pero hasta que se pueda tener una, podría pasar mucho tiempo”, comentó Aliaga.

Por otro lado, Lenin Checo, vocero del Frente Amplio (FA) confirmó a La República que “van a evaluar” su participación como bancadas en la Junta de Portavoces. No obstantes, indicó que se necesita establecer la Comisión Permanente para que esta decida sobre la plataforma virtual.

El presidente Martín Vizcarra confirmó este sábado que hay 318 casos de contagio de coronavirus en el Perú, y 5 decesos a causa de la enfermedad. Composición: La República.

La bancada del Partido Morado aseguró que la Junta de Portavoces debe ser virtual porque el riesgo de contagio del coronavirus el alto y la tecnología permite que las reuniones puedan ser virtuales.

“(Participaremos) siempre y cuando se haga de manera virtual. Los morados ya lo hemos propuesto, la tecnología digital lo permite. Si no es de manera virtual, mejor que no se reúna la Junta de Portavoces, porque el riesgo de contagio es alto y el mal ejemplo muy negativo en momentos en que todos debemos quedarnos en casa”, sostuvo.

Asimismo, Daniel Olivares mencionó que la reunión no debe ser presencial. “Esta debe realizarse de manera virtual de todas maneras. La bancada Morada ya ha presentado esta propuesta”, subrayó.

El último miércoles, Martín Vizcarra y Manuel Merino de Lama, en representación del Congreso, se reunieron para conversar sobre las medidas que el gobierno ha tomado para prevenir el avance del coronavirus en Perú. Ambos señalaron que trabajarán en conjunto para combatir la pandemia mundial.