El parlamentario del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, recomendó que los congresistas que asistieron a la juramentación deben tener especial precaución y someterse a una evaluación para descartar el coronavirus. Explicó que su hijo, Daniel, llegó de Nueva York hace unos días, pero comenzó a tener fiebre y dificultad para respirar.

Indicó que, por ese motivo, el lunes último llamó a la línea 113 solicitando ser evaluado. Le respondieron que iban a visitarlo pero hasta el momento no lo han hecho.

Recalcó que su hijo es médico y reconoce los síntomas, por lo que se debe tomar precauciones frente a un posible contagio.

Fernández Chacón comentó que los síntomas se mantienen hasta el día de hoy.

Por su parte, Daniel Fernández Vidarte indicó que tomó la decisión de aislarse por precaución.

“Con estos tres síntomas y yo viniendo desde allá que hay muchos casos decidí aislarme en mi apartamento y llamé al 113 para que me hagan el descarte. Me dijeron que era como un sospechoso, que de 24 a 48 horas me harían la prueba”, declaró a RPP, tras solicitar la vigilancia de estos signos de alarma en la población.

Sin embargo, hasta ahora no han llegado a practicarle la prueba para confirmar o descartar el mal.

PUEDES VER Congresistas viajarán a sus regiones pese a orden de inamovilidad por coronavirus

Interactuó con varios

El parlamentario informó que su hijo ha interactuado no solamente con sus familiares sino también con congresistas del Frente Amplio, por lo que pidió que todos sean evaluados para descartar el mal que ya tiene cuatro víctimas.

“Me han dicho que una señorita que trabaja como coordinadora en la bancada del Frente Amplio está con los síntomas”, refirió.

Agregó que ayer informó el caso de su hijo al presidente del Parlamento, Manuel Merino.

PUEDES VER Coronavirus: Mesa Directiva y portavoces del Congreso coordinan de manera virtual

Precisamente, la Mesa Directiva del Congreso informó mediante un comunicado que los legisladores estarán viajando a sus circunscripciones a fin de colaborar con la población y las autoridades en la adopción de medidas contra la pandemia.

En tanto, en Lima, el Palacio Legislativo ha paralizado sus actividades temporalmente y se ha sumado al aislamiento social determinado por el Gobierno. Aunque precisó que los funcionarios y trabajadores continúan laborando desde sus hogares.

En el documento también se indica que la directiva “está evaluando las próximas acciones institucionales que convengan realizar en beneficio de la Nación”