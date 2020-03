Vizcarra: “Se engañan a ustedes mismos si tratan de incumplir la norma”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio un fuerte mensaje a los ciudadanos que no respetan las medidas impuestas por el Estado para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en el Perú, como el aislamiento social obligatorio.

En conferencia de prensa, el mandatario enfatizó que los únicos que se engañan al incumplir las órdenes, que han sido más drásticas gradualmente, son los ciudadanos. Hizo un llamado a que sean solidarios y se cuiden para cuidar a los otros.

“No puede ser, vemos en las noticias que alguna obra de construcción civil estaba tratando de continuar a escondidas ¿a quién engañan? ¿a la autoridad? Se están engañando a ustedes mismos si es que tratan de incumplir la normal ¿por qué? ¿por avanzar un poquito más la obra? Seamos solidarios, cuídense, ayúdennos a cuidarlos”, declaró a la prensa.

Vizcarra sobre medidas contra COVID-19: “Seguimos sin llegar al resultado esperado”

El jefe de Estado lamentó la muerte de los cuatro peruanos a causa del coronavirus reportados el último jueves, agregando que ante esta situación deben continuar con la estrategia que han implementado para evitar más casos de contagio.

Resaltó que a pesar de que cada vez mayor población acata las órdenes dictadas para evitar la expansión de la pandemia mundial, que ya ha dejado 4 fallecidos en el Perú, aún no se logra al resultado esperado.

Gobierno peruano decreto estado de emergencia y toque de queda por brote de coronavirus.

“Eso nos obliga a continuar con esta estrategia que hemos definido y que al inicio algunos pensaban que era exagerada y fueron tomadas por pequeña parte de la población. Eso nos obligó a tomar la medida del aislamiento obligatorio. Pero no fue suficiente y tuvimos que dar la inmovilización obligatoria desde las 8 hasta las 5 de la mañana. La norma y esta disposición tiene mejores resultados. El ministro nos dice que el acatamiento es mucho mayor, pero seguimos sin llegar al resultado esperado”, sostuvo.

Asimismo, detalló que en varias ciudades en el interior del país hay gran cantidad de detenidos por no respetar la medida. Uno de los casos es Trujillo, que tuvo más intervenciones que en Lima a pesar que su población es menor.

"No me cansaré de repetirlo, el virus no se traslada solo, el virus lo trasladan las personas. Si las personas se paran, paramos al virus”, sostuvo reiterando que las medidas se deben cumplir en todo el Perú.

Vizcarra: "Tenemos que estar unidos entre los poderes del Estado”

Por otro lado, el mandatario criticó que existan diferencias entre las autoridades regionales y locales en este periodo de emergencia, en el que, señal, todos los peruanos deben estar unidos.

Tomó como ejemplo la reunión que tuvo el pasado martes con Manuel Merino de Lama, el nuevo presidente del Congreso para analizar temas en favor de la lucha contra el coronavirus.

“Dejemos de lado cualquier diferencia, en estos momentos debemos estar unidos todos los peruanos. Tenemos que estar unidos entre los poderes del Estado”, reiteró.

El presidente Martín Vizcarra Cornejo confirmó que hasta el momento hay 263 casos de contagios de coronavirus COVID-19 en el Perú, de los cuales 28 están hospitalizados y 5 se encuentran en cuidados intensivos. Además, hay 4 personas fallecidas.