Coronavirus en Perú. La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, criticó a la ciudadanía que no acata con el rigor exigido el estado de emergencia e inmovilización social obligatoria ordenado por el Gobierno ante la pandemia de COVID-19 en el país.

En diálogo con Canal N, luego de dar cuenta del primer fallecido por el coronavirus —las cifras ahora han aumentado a tres decesos—, la ministra de Salud señaló que estas personas tenían una actitud “egoísta” en detrimento del interés público.

“Vemos gente que sale en bicicleta, gente que sale a correr, gente que cree que está de vacaciones y se sigue reuniendo. Eso también es ser egoista, porque están atentando contra la salud de los demás, no solamente de su familia, sino de las personas que trabajan para dar cumplimiento al estado de emergencia”, manifestó la ministra Hinostroza.

El Gobierno, indicó la titular de Salud, se encuentra en estos momentos, ante el avance del coronavirus, “avocado a hacer cumplir lo dispuesto [con el estado de emergencia]", pues, señaló, el nivel de acatamiento “no está óptimo”.

En otro momento, la ministra criticó que las personas que no toman en serio las medidas de prevención y contención contra el COVID-19, no consideran “al personal de salud, de la PNP y de las Fuerzas Armadas que no pueden guardar la cuarentena”, ni a “todo el grupo de profesionales que seguimos trabajando para que pueda funcionar el país en esta emergencia sanitaria”.

“Hay que llamar a la conciencia, que este hecho sirva para que las personas tomen mayor consciencia y, solidariamente, trabajemos juntos para evitar más muertes”, expresó la ministra Elizabeth Hinostroza.

Muertes por el COVID-19

En horas de la noche de este jueves, el Ministerio de Salud confirmó el deceso de tres personas contagiadas con el coronavirus.

El primer fallecido fue un hombre de 78 años que estaba internado en el Hospital de la Fuerza Aerea Peruana.

El segundo caso fue el de un hombre de 69 años que falleció en su domicilio, en Miraflores.

La tercera víctima del coronavirus en el Perú fue un hombre de 47 años quien falleció en el Hospital Dos de Mayo.

Los dos últimos casos, es preciso señalar, fueron pacientes que registraron un viaje a España antes de regresar al Perú.