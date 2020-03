El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aclaró algunos puntos referidos al toque de queda declarado por el presidente Martín Vizcarra la tarde del miércoles 18 para combatir al coronavirus. En diálogo con Canal N, señaló que las personas exentas de la medida son las que laboren en áreas que se encuentran conectadas con la emergencia.

Castañeda especificó que estas áreas son: abastecimiento de alimentos, salud, agua y saneamiento, energía, gas y combustible, limpieza y recojo de residuos sólidos, transporte de carga y mercancías, telecomunicaciones, medios de comunicación y personas que requieran atención médica urgente o de emergencia por riesgo a su salud.

PUEDES VER Inició toque de queda en todo el país para frenar avance de coronavirus

Asimismo, remarcó que el personal de dichas áreas también tiene permitido transitar con autos particulares, con la finalidad de cumplir los objetivos que se establecieron tras el mandato de estado de emergencia dispuesto desde el domingo 15 de marzo. Recalcó que este punto se detalla en el artículo 4.3 de la norma.

“Los vehículos necesarios para poder llevar a cabo los servicios que acabo de mencionar también pueden circular con la finalidad de que se puedan cumplir los objetivos. Todas estas actividades están habitadas excepcionalmente a transitar con sus vehículos”.

El titular de Justicia aclaró que la decisión de establecer un toque de queda desde hoy se debió a personas que no “quieren entender o no han leído las disposiciones, o simplemente no tienen conciencia ante la situación en que nos encontramos".

PUEDES VER Aplausos y cánticos para homenajear a personal de salud que lucha contra coronavirus [VIDEOS]

“Frente a esas situaciones, nosotros, como Gobierno, no podemos poner en riesgo la salud pública, porque este virus se aprovecha de la movilidad de las personas, no podemos permitir que por algunos esta movilidad se vea quebrada”. acotó.

Sin embargo, aplaudió a quienes sí acataron la medida, destacando las muestras de apoyo de la ciudadanía hacia los involucrados en las labores esenciales para sobrellevar la emergencia.

Por otro lado, afirmó que estas medidas responden a una rápida intervención para frenar el avance del COVID-19, que en otros países se tomaron cuando la enfermedad ya había ganado ventaja. “El largo plazo es el día de mañana, porque esta enfermedad avanza rápidamente, pero nosotros queremos avanzar mas rápido. Viendo la experiencia comparada, hubiesen querido tomar estas medidas con mucha anticipación”.

En otro momento, Fernando Castañeda hizo referencia al motín que se desarrolla en el penal de varones de Piura. Esta acción de los internos se debe presuntamente a la precariedad en la que viven, al igual que por temor a un posible contagio de coronavirus.

“Es importante proteger a la población penitenciara y a los propios familiares, por eso es que se han dictado un conjunto de disposiciones, la lógica es evitar la aglomeración y que solamente se desplacen el personal necesario e indispensable. Se está preparando una norma para fortalecer el saneamiento de las cárceles y mejorar los niveles de la salubridad".