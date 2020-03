Vizcarra confirma 234 infectados por coronavirus

El presidente Martín Vizcarra confirma que se han diagnosticado 234 casos de coronavirus COVID-19 en el Perú, de los cuales 19 se encuentran hospitalizados, 7 en cuidados intensivos y 2 de ellos se encuentran graves y son adultos mayores.

Actualización - EN VIVO

12.22 Inicia a conferencia.

12.00 En la sala de Palacio de Gobierno se encuentran los titulares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de Transportes y Comunicaciones, de Economía y del Interior.

Nota previa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dará una nueva conferencia de prensa este jueves 19 de marzo para informar sobre las nuevas medidas para combatir la expansión del coronavirus COVID-19 en el Perú.

Desde el mediodía, el mandatario se reunirá nuevamente con miembros del Gabinete Ministerial para dar a conocer las precisiones de las normase han emitido en el periodo de emergencia nacional.

Precisiones sobre el toque de queda

Uno de los temas que más dudas y alarma ha ocasionado en la población es el denominado toque de queda, tiempo en el que la población no podrá salir de sus viviendas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Esta orden fue anunciada el último miércoles y se ejecutó desde ese mismo día. El resultado de esta medida es 153 detenidos por incumplir el mandato presidencial.

“En consecuencia, a partir de las 5:00 horas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas harán cumplir a nivel nacional la prohibición de tránsito de vehículos particulares”, declaró el jefe de Estado.

No obstante, el mandatario prefirió que esta medida no sea llamada como toque de queda. “Es parecido a un toque de queda, pero no nos queremos referir a un toque de queda porque es una mala época a la que no queremos hacer referencia", indicó.

Otra orden anunciada es que la entrega del bono de 380 soles destinado para familias vulnerables será entregado recién en el octavo día de aplicada la cuarentena de 15 días.

En Ministerio de Salud junto al presidente Martín Vizcarra confirmaron el último miércoles que la cifra de contagiados por coronavirus COVID-19 en el país aumentó a 145 casos.