RMP: “Faltan 11 días, vamos con fe y tratando de hacer lo mejor posible" [VIDEO]

El gobierno decretó toque de queda desde las 8:00 p.m. a 5:00 a.m., ante el incremento del brote del coronavirus.

Para Rosa María Palacios, este tipo de medidas son necesarias y hay que obedecerlas, pero el Gobierno estaría fallando de manera recurrente. Según la abogada, en estos últimos días el Poder Ejecutivo ha anunciado medidas contra el COVID-19 y luego recién ha sacado la norma, por lo que la gente no tiene tiempo de enterarse de lo que puede o no hacer.

“Así como hay gente que quiere cumplir también hay gente que no quiere cumplir”, manifestó.

¿Qué busca el Gobierno? RMP sostuvo que se está tratando que evitar que el contagio no alcance un pico muy alto, ya que el sistema de salud pública no se daría a basto.

“Parece que está funcionando. El número de contagiados ha subido, pero poco y no ha tenido un salto exponencial. No hay que tener pánico ni cantar victoria, no hay que caer en histeria”, indicó.

Asimismo, explicó que el toque de queda significa que nadie puede salir de su casa y si tuviera que hacerlo solo se podría por una emergencia crítica. La conductora de Sin Guion precisó que hoy esta medida restrictiva debería funcionar mejor.

La abogada convocó a las personas a salir por sus ventanas a las 8:00 p.m. y mediante aplausos agradecerle a las personas que están trabajando para combatir el coronavirus.

“Faltan 11 días, vamos con fe y tratando de hacer lo mejor posible. Todos nos tenemos que aislar, quédese en casa”, concluyó.

