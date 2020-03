Debemos quedarnos en casa

Como quiera que gran parte de la ciudadanía no entendió el aislamiento social que pidió el presidente Martín Vizcarra a él no le quedó más que decretar medidas más drásticas. ¿Tan difícil era internalizar que el mensaje #QuédateEnCasa es para que uno no se contagie, ni contagie a nadie? ¿Tan difícil es comprender que es muy importante la distancia social como el lavado de manos y otras medidas preventivas de higiene personal? ¿Tan difícil es deducir que tan solo el esfuerzo colectivo nos sacará adelante? Sin embargo no falta quien privilegia el afán económico en detrimento de sus colaboradores o de los consumidores. Estos son momentos difíciles, y en medio de ellos se ponen a prueba las grandezas humanas en todo nivel.

Quiero destacar la labor de los profesionales de la salud, los militares, policías, y todo el personal de instituciones del Estado y privadas que se la están jugando por su prójimo.

Esperemos que mañana y en los días sucesivos se desplacen menos personas en la calle, por el bien de todos, pues el Covid-19, que ha infectado a cientos de miles y ha matado miles, un virus lejano, ya está entre nosotros, y el confinamiento en nuestros lugares, es una de las maneras de evitar que el contagio crezca y eleve el daño ante la realidad hospitalaria como está ocurriendo en los países europeos.

Tantas películas apocalípticas que nos habían conmovido, hoy, en la nuestra, hay muchos que todavía no ofrecen una buena actuación. Esperamos consciencia social y firme serenidad.