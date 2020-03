Guibovich: Evitemos que coronavirus llegue a lugares sin agua y sistemas de salud

El vocero de Acción Popular (AP), Otto Guibovich, mostró su preocupación por el incremento de casos de infectados por el coronavirus (COVID-19) que se vienen registrando en el Perú luego del decreto de estado de emergencia promulgado por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En ese sentido, recalcó que una de las acciones más importantes que el Estado debe hacer para evitar que haya más contagiados por el COVID-19 es no permitir que el virus llegue a las zonas que no tienen servicios de salud, así como los lugares que no cuentan con sistemas de agua y desagüe.

“El gran problema que se nos viene es el económico y social. Hay que evitar por todos los medios que esta epidemia llegue a los lugares donde no hay agua o a las zonas donde no hay sistemas de salud. Ahí lo sufriríamos mucho”, declaró Guibovich durante una entrevista en Canal N.

Por otro lado, el nuevo congresista afirmó que no sería nada “extraño” si el mandatario implemente el toque de queda debido a que la ciudadanía no viene ejecutando las medidas de aislamiento social obligatorio que se dispuso como medida de prevención contra el coronavirus.

“Si persiste que la gente salga de manera descontrolada, desoyendo el pedido que dio el presidente Martín Vizcarra, no vería extraño que se ponga el toque de queda en horas prudentes”, expresó Guibovich.

PUEDES VER Mesa Directiva presidida por Merino estará hasta el 2021

En otro momento, el parlamentario se mostró de acuerdo con implementar la entrega de salvoconductos como mecanismo de apoyo a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas para que sepan a qué ciudadanos deben detener y a quienes dejar transitar.

“Si tenemos problemas, si eres conductor, proveedor y tienes que abastecer un mercado, tiene que haber un salvoconducto, porque te pueden detener y eso significa un desabastecimiento, hay que prever todo eso”, agregó.