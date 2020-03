El presidente del Congreso, Manuel Merino, comentó que en el Poder Legislativo se está tratando de encontrar mecanismos que les permitan trabajar desde sus viviendas, de modo que no acudan a la sede del Parlamento, como parte del estado de emergencia que decretó el Gobierno como medida para frenar el avance del coronavirus COVID-19 en el Perú.

En declaraciones para TV Perú, el legislador de Acción Popular indicó que solicitaron a la Oficialía Mayor, representada por Giovanni Forno Flórez, para que se aplique teletrabajo.

PUEDES VER Mesa Directiva presidida por Merino estará hasta el 2021

“Estamos estableciendo mecanismos que nos permitan no asistir al Parlamento, que podamos trabajar desde nuestro domicilio y esos mecanismos. Hemos pedido al Oficial Mayor que los pueda implementar y poner a disposición”, expresó.

Asimismo, Merino de Lama resaltó la importancia de que sus colegas congresistas puedan tomar acuerdos tras asumir sus cargos hace tres días, por lo que adelantó que este jueves se instalará el Consejo Directivo para evaluar la priorización de proyectos de ley que se deban debatir.

“El Consejo Directivo es el órgano que determina la priorización de proyectos que van al pleno. Por el momento no se ha considerado eso. Por el momento tienen que pasar a comisiones ordinarias todavía no constituidas. Inmediatamente se va a buscar la instalación de las comisiones ordinarias, se va a esperar la propuesta del oficial mayor para no estar físicamente constituidos para evitar en lo mínimo el ingreso al Parlamento”, continuó.

Sobre los planteamientos de algunos legisladores de formar una comisión multipartidaria para dar seguimiento a las medidas que el Poder Ejecutivo dicte en el periodo de emergencia, el titular del Congreso indicó que ayudarán a que las acciones del Gobierno sean eficientes.

“No es suficiente el acompañamiento a 9 millones de peruanos. La pobreza se estima en 12 millones de peruanos. Nuestro interés es cómo va a operar el Ejecutivo para que esta medida de atención económica, cómo se va a distribuir, a través de qué programas. Hay que ayudar que sea un tema eficiente. ¿Qué va a pasar con esos 4 millones de peruanos no atendidos”, añadió.