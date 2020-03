Cancillería evalúa repatriación, pero sigue la incertidumbre

El canciller Gustavo Meza Cuadra adelantó que el Ejecutivo permitirá el retorno de los connacionales que no pudieron retornar al país por el cierre intempestivo de las fronteras, medida que adoptó el gobierno para detener el avance de la epidemia del coronavirus.

“De manera excepcional, después de un plazo, puede haber vuelos controlados”, señaló el titular de Relaciones Exteriores, sin precisar fechas.

La República se contactó con peruanos que no pudieron regresar de Cancún, México, ni de Río de Janeiro, Brasil, cuyos vuelos fueron cancelados por la empresa área Interjet luego del anuncio del gobierno peruano.

De acuerdo con sus declaraciones, funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han sostenido reuniones de coordinación con varias aerolíneas para el retorno de compatriotas que no lograron embarcarse en los vuelos de retorno.

Por el momento la Cancillería desde el lunes activó en su página web un link para que los peruanos que se han quedado varados en el exterior se empadronen para construir una base de datos con la finalidad de atender sus requerimentos de vuelos de retorno.

“Muchas han puesto sus datos (en la web de la Cancillería). La idea es que una vez que se concreten los vuelos excepcionales se les puedan contactar por si ellos no han resuelto su situación”, explicó en canciller Gustavo Meza Cuadra.Pero la sensación de los compatriotas -más de 200 en Estados Unidos y Cancún, más de 150 en Río de Janeiro y otras cantidades indeterminadas en distintas partes del mundo- es que la reacción del gobierno nacional es demasiado lenta.

Las prioridades

Marcela Palmadera Romero, una de las afectadas en Cancún, relató lo que dijeron las autoridades: “Me he contactado hace unos minutos con el consulado peruano en México a un numero de WhatsApp. He enviado foto de mi pasaporte y hemos explicado nuestra situación. ¡Pero no contestaron! Insistí y me contestaron diciendo que estaban haciendo todo lo posible por ayudarnos. Pero no sabemos a qué se refieren cuando dicen ‘hacemos todo lo posible’".

"Les pregunté qué cosas iban a hacer, cómo nos iban a ayudar, y me respondieron que estaban empadronando a todos. Me indicaron que iban a llamar uno por uno. Y que habría prioridad para los que tengan niños y ancianos pero que no se sabe cuando va a ser. En el aeropuerto internacional de Cancún se han quedado los que no tienen dinero”, agregó.

En el caso de Río de Janeiro la situación es similar. El cónsul peruano en dicha ciudad, Hugo Flores Morales, afirmó al portal de noticias Convoca que hasta el momento se han inscrito en el padrón más de 150 y no descarta que la cifra aumente. Pero precisó que los primeros en retornar serán las personas más vulnerables.

“Tienen que abordar esos vuelos las personas que están en esta situación, es decir los que vinieron de vacaciones y tienen pasajes de ida y de vuelta. No se trata de aprovechar de que alguien quiera viajar a Perú y diga me voy en ese vuelo, no es esa la situación”, dijo el cónsul Flores.

PUEDES VER: Presentan nuevo proyecto para modificar la elección del TC

Última escala

Para evitar confusiones, el dioplomático precisó que está efectuando un doble chequeo de los inscritos con la finalidad de ayudar a los que realmente requieren de apoyo para el retorno al país.

Flores no quiso señalar si el trámite será inmediato, pero indicó que sería lo más rápido. “Yo no pondría cifras así, creo que será lo más pronto posible. porque aquí se necesitan permisos porque hay que hablar con las autoridades brasileñas y las aerolíneas, yo creo que va a ser corto y la solución viene rápido”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Martos Ruíz, planteó la posibilidad de coordinar con los países de la región para que aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) recojan a los compatriotas varados por el cierre de fronteras. Además de connacionales en Brasil, se ha reportado que también se han quedado sin vuelos en Venezuela, Colombia, Argentina y Chile, entre otros.

Pero todavía persiste el clima de incertidumbre.

Doris Palmadera Romero relató desde Cancún: " Hoy (ayer) volvimos a comunicarnos con cancillería peruana en México, han tomado mis datos, los de mi hermana y sobrinita y nos dicen que cualquier cosa se comunican con nosotros. No nos especifican si nos van a ayudar, asistir con alimentación, alojamiento, higiene, agua. No dicen nada. Nosotras estamos en el centro de Cancún a la espera que se venza el alojamiento. Pensamos ir a un hostel pero es peligroso por la cantidad de extranjeros de Estados Unidos y Europa", dijo.

Más de 200 estudiantes que son parte del programa “Work and Travel", quienes trabajan durante la temporada de vacaciones, comunicaron por redes sociales. Una de las afectadas, Ana Revollar, relató: “Estamos intentando mantener la calma. De hecho es una situación sumamente difícil. Jamás nos imaginamos de que un viaje en el que decidimos trabajar, nuestras vacaciones iban a terminar así". Se estima que el gobierno emita un Decreto de Urgencia para atender a los peruanos sin vuelos en el exterior.

LOS DATOS

Al cierre. El canciller Gustavo Meza Cuadra manifestó en la noche que se encuentra en plena coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades la repatriación de los peruanos varados por el estado de emergencia sanitaria.

Los primeros. Ayer llegó un primer grupo de peruanos varados en Miami vía LATAM. Se trata de personas en situación de emergencia, informaron.